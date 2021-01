Sportfreunde Siegen: Veränderung im Vorstand

Siegen. Der ehemalige Insolvenzverwalter verlässt die Sportfreunde Siegen. Das hält er von den Plänen einer Fusion im Siegener Fußball.

Mit dem 31. Dezember 2020 hat es im Vorstand der Sportfreunde Siegen eine Veränderung gegeben. Nach drei Jahren ist Finanzvorstand Bernhard Görg aus persönlichen Gründen ausgeschieden. Dafür seien, so die Sportfreunde, einzig private Gründe verantwortlich. Görg, der in Köln lebt und arbeitet, ist im Oktober Vater geworden sei und will sich nun verstärkt seiner jungen Familie widmen. Zudem sei der Sanierungsprozess des Vereins so weit vorangeschritten, dass er seinen Platz im Vorstand jetzt einem "Finanzfachmann aus dem Siegerland, der näher am Alltagsgeschehen des Vereins ist", besetzt sehen möchte.

Negative Meinungsmache nicht nachvollziehbar

„Die Sportfreunde haben sich seit der Insolvenz im Jahr 2017 sehr positiv

entwickelt. Der Vorstand um Roland Schöler hat die Insolvenzantragstellung als herbe

Niederlage empfunden, die es wieder gutzumachen galt. Mit Dr. Dieter Schmitz und mir sind zwei neue Vorstandmitglieder in den Vorstand eingetreten, um die Vereinsführung mit Fachkompetenz zu ergänzen. Gemeinsam wurde der Verein aus der Insolvenz geführt. Die negative Meinungsmache in der Presse kann ich daher nicht nachvollziehen. Der Verein ist derzeit finanziell sehr solide und handlungsfähig aufgestellt. Die handelnden Personen haben durch drastische Sparmaßnahmen, einen soliden Wirtschaftsplan und vor allem durch die begleitende Einführung eines professionellen Finanzmanagement- und Controllinginstruments, aber auch aufgrund länger laufender Sponsorenverträge die Finanzen konsolidiert", so Bernhard Görg, der seine Arbeit damit als "erfolgreich abgeschlossen" beurteilt.

Es muss eine Vision entstehen

Görg äußerte sich auch zur ins Stocken geratenen Diskussion um eine Fusion/Zusammenarbeit mit dem 1. FC Kaan-Marienborn: „So etwas macht nur dann Sinn, wenn es eine echte Vision eines neuen Vereins oder einer Spielbetriebs-GmbH für 2025 oder gar 2030 gibt und gleichzeitig die finanziellen Rahmenbedingungen hierzu vorab und verbindlich festgezurrt werden können." Derzeit werde viel gesprochen, aber nicht mit Fakten hinterlegt, auf deren Grundlage man rechtssicher planen könne. Für eine Fortsetzung der Gespräche bedürfe es aus seiner Sicht zunächst verbindlicher Finanzierungserklärungen und -verpflichtungen der Geldgeber für fünf oder mehr Jahre. Und: Befürworter einer Fusion sollten sich Gedanken darüber machen, was sie persönlich außer Gerede dazu beitragen wollen. Am Ende zählen nur Zahlen!“