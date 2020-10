Sportfreunde Siegen: Walter-Tor entzaubert Meinerzhagen

Siegen. Die Siegener Sportfreunde haben für die Überraschung in der Fußball-Oberliga gesorgt und den ambitionierten Westfalenpokalsieger RSV Meinerzhagen von 598 Zuschauern im Leimbachstadion nicht unverdient mit 1:0 (1:0) besiegt. Torschütze des Abends war Joshua Walter zwei Minuten vor den Pause.

Für eine Spitzenmannschaft und vor allem deren zahlreichen Fans auf der Tribüne war die Leistung des RSV Meinerzhagen 45 Minuten lang eher dürftig zu nennen. Abwartend, ja zögerlich in der Vorwärtsbewegung. Da gab es so gut wie keine Aktion in Richtung Tor von Siegens Keeper Christoph Thies. Einzig ein 25-Meter-Freistoß von Nik Kunkel , der knapp über die Querlatte flatterte, konnte mal als Annäherung gewertet werden. Als Ron Berlinski eine Minute später vor Thies auftauchte, bekam der seine Beine schnell genug zusammen, um den flachen Abschluss zu bändigen.

Die Sportfreunde schienen sich zunächst einlullen zu lassen, hatten ebenfalls lange Zeit keine Torszenen. Bezeichnend: Erst in der 40. Minute gab Justin Huber eine erste Visitenkarte in Sachen Torschuss ab, den aber Torhüter Johannes Focher mühelos entschärfte.

Torschütze Joshua Walter rutscht nach dem 1:0 auf Knien Richtung Eckfahne. Eli Pinner verfolgt ihn. Foto: rene traut

Es bedurfte drei Minuten später einer Einzelleistung des quirligen Joshua Walter, der das umjubelte Führungstor der Sportfreunde erzielte. Er tankt sich im Strafraum gegen die wesentlich höher gewachsenen Abwehrbäume der Gäste durch und überwindet Focher aus spitzem Winkel mit einem Schuss ins lange Eck. Taktisch hatten sich die Siegener klug verhalten, waren den lauernden Meinerzhagenern nicht auf den Leim gegangen, waren nicht auf Teufel heraus angerannt.

Die Belohnung war das 1:0 zur Pause, die den RSV zwang, den zweiten Durchgang wesentlich elan- und druckvoller anzugehen. Die Folge waren zwei Abseitstore durch Berlinski und die Großchance von Kunkel in der 50. Minute, der aus acht Metern frei am toll reagierenden Thies scheiterte.

Doch da hätte es fast schon 2:0 für die Siegener gestanden, als Till Hilchenbach nach Kopfballverlängerung von Michél Harrer die Unterkante der Latte traf.

„Endlich ist das Heim-Orakel besiegt!“ Trainer Tobias Cramer fielen Felsbrockem vom Herzen. Seit dem 18. April 2019 haben die Sportfreunde auf einen Heimsieg gewartet. Foto: Rene Traut

Doch der Druck kam weiterhin von den „Blauen“ aus dem Sauerland, denen sich aber die aufopferungsvoll kämpfende Sportfreunde-Mannschaft mit allem entgegen stemmte, was sie hatte. Und auch das Kontern nicht vergaß. So bot sich dem diesmal auf der rechten offensiven Außenbahn postierte Jannik Krämer nach 63 Minuten die große Chance, die Führung auszubauen: Nach Hereingabe von Huber stand er allein vor dem Tor, vergab aber gegen Focher. Nachdem Harrer im zweiten Versuch ebenfalls an Focher gescheitert war, tauchte Krämer noch einmal in Richtung Abpraller, aber der Torhüter bekam noch einmal die Finger dran.

Nach den beschriebenen Abseitstoren und der großen Kunkel-Chance hatten die Gäste zwar weiterhin den Vorwärtsgang eingelegt, doch war der Siegener Defensive an diesem Abend nicht beizukommen. Und kam mal ein ball durch, war Torhüter Thies der große Rückhalt, der noch zweimal glänzend gegen Berlinski und Tomasello parierte. Als dann kurz vor Schluss auch ein weiterer Kunkel-Freistoß übers Tor flog, war die Überraschung im Leimbachstadion perfekt, die ambitionierten Gäste bezwungen. Und auf der Tribüne waren die Anfeuerungsgesänge der Meinerzhagener Fans verstummt.

Siegen: Thies - Yilmaz, Hilchenbach, Filipzik, Pinner - Below (85. Dreisbach - Krämer, Busik (55. Becker), Walter (90.+2 Koc), Huber (78. Kunz) - Harrer.

Meinerzhagen: Focher - Wurm, Pflüger (68. Spais), Bauman, Sesay - Jakobs (68. Demir), Sakar, Kunkel, Gräßer - Tomasello, Berlinski.

Schiedsrichter: Martin Pier (Holzwickede).

Tor: 1:0 Walter (43.).