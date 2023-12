Sportlerwahl Siegen-Wittgenstein: 32 Favoriten auf der Liste

Siegen-Wittgenstein Die 39. Sportlerwahl der WP/WR in Siegen-Wittgenstein läuft. Es stehen 32 Favoriten auf der Liste. Sie haben die Qual der Wahl.

Alle Jahre wieder steht die Sportlerwahl unserer Zeitung in Siegen-Wittgenstein an. Seit 1985, inzwischen also zum 39. Mal, sind Sie gefragt! Konnten im vergangenen Jahr 33 Einzelsportlerinnen und -sportler sowie Mannschaften mit nationalen und internationalen Erfolgen aufgelistet werden, sind es in diesem Jahr 32 Kandidatinnen und Kandidaten bzw. Mannschaften, die es in diese elitäre Auswahl geschafft haben, wobei die Zahl der nominierten Mannschaften erneut relativ gering ist.

Abstimmen können Sie, liebe Leserinnen und Leser, wie gehabt über den in der Zeitung in regelmäßigen Abständen abgedruckten und hier im Internet. Den Einsendeschluss haben wir auf Freitag, 12. Januar, festgelegt. Bis zu diesem Tag kann auch online hier abgestimmt werden. In der Kandidatenliste stehen nur Sportlerinnen und Sportler, die in Vereinen unseres Kreisgebiets aktiv sind oder – wenn sie für einen auswärtigen Verein starten – ihren Erst- oder Zweitwohnsitz im Verbreitungsgebiet haben. Die Ehrung der Besten der Besten wird aller Voraussicht nach Ende Februar/Anfang März stattfinden.

Der Kandidatenkreis wurde wieder in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund Siegen-Wittgenstein erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Platzierung ergibt sich aus den Ergebnissen des Votings über den Zeitungsstimmzettel und das Online-Voting (zusammen 50 %) sowie der Jury, die Vertreter des KSB und der Sportredaktionen in Siegen und Bad Berleburg bilden (zusammen 50 %).

Hier kann für die nominierten Mannschaften, Einzelsportlerinnen und Einzelsportler abgestimmt werden:

