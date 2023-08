Sprinter Joshua Hartmann als „Ass des Monats“ zur WM

Läuft wieder im deutschen Trikot: Joshua Hartmann, hier bei der EM 2022 in München, wurde vom DLV für die WM in Budepest nominiert.

Köln/Berleburg. Sein deutscher Rekord ließ aufhorchen. Nun kann der Wittgensteiner Sprinter sein Können bei der Weltmeisterschaft zeigen.

Gute Nachrichten für Leichtathlet Joshua Hartmann. Der Wahl-Kölner, aufgewachsen in Bad Berleburg, hat wie erwartet das Ticket für die Weltmeisterschaften ab 19. August in Budapest erhalten.

Der 20-Jährige hatte bei der Deutschen Meisterschaft vor knapp vier Wochen in Kassel für Furore gesorgt. Als Sieger über 200 Meter stellte der Shootings-Star vom ASV Köln in 20,02 Sekunden einen neuen deutschen Rekord aufgestellt.

Hartmann ist der einzige Deutsche (Männer und Frauen), der für die 200 Meter nominiert worden ist. Insgesamt finden sich auf der DLV-Liste 75 Athletinnen und Athleten, und nach seinem jüngsten Erfolg wird Hartmann nun als einer der führenden Köpfe das Aufgebots angeführt und in einem Atemzug genannt mit zum Beispiel Speerwerfer Julian Weber, Sprinterin Gina Lückenkemper Langstrecklerin Konstanze Klosterhalfen und Zehnkämpfer Niklas Kaul.

Hartmann zählt außerdem auch zu den sechs deutschen Sprintern, die für die 4x100 Meter-Staffel bei der WM in Frage kommen.

In Budapest beginnen die 200-Meter-Wettkämpfe am Mittwoch, 23. August. Die Halbfinals finden tags darauf statt, das Finale am Freitag um 21.50 Uhr.

Fans wählen Hartmann zur Nr. 1

Den Leichtathletik-Fans in Deutschland ist der Erfolg des Wittgensteiners nicht entgangen. Sie haben Hartmann zum „Ass des Monats“ Juli gewählt. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) würdigt mit der Onlineabstimmung auf seinem Portal leichtathletik.de monatlich Sportler und ihre aktuellen Topleistungen.

Mit 31,0 Prozent setzte sich Joshua Hartmann in der Gunst der Wähler knapp vor Läuferin Carolina Krafzik (VfL Sindelfingen/29,1 Prozent) durch, die bei der DM über 400 Meter Hürden ebenfalls Deutschen Rekord gelaufen war.

