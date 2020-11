Sprinter: Luis Vieweg hakt Jahr ab und motiviert sich neu

Kreuztal/Meinerzhagen. Seit dem 1. Januar 2018 sprintet Luis Vieweg im blauweißen Trikot der LG Kindelsberg Kreuztal, hat in den nunmehr fast drei Jahren bei der LGK seine persönliche Bestleistung über 100 Meter auf 10,57 Sekunden, aufgestellt im Juni 2019 in Mannheim, und über 200 Meter auf 21,71 Sekunden, gelaufen wenige Wochen zuvor beim „Heimspiel“ in der Kreuztaler Stählerwiese verbessert. Mit diesem Wissen hat sich der Wechsel des Meinerzhageners seinerzeit vom Wiehltaler LC in die Sprintelite von LGK-Trainer Adalbert Roßbach gelohnt.

2019 eine sehr gute Saison

2019 war das bislang beste Jahr von Luis Vieweg, wurde er doch für die U20-Europameisterschaft im schwedischen Boras für die deutsche Sprintstaffel nominiert und setzte er sich auch bei nationalen und regionalen Meisterschaften in den Sprintdisziplinen in Szene.

Deshalb wollte der 20-Jährige in diesem Jahr eigentlich so richtig durchstarten, sich auf die 100 Meter-Strecke konzentrieren, sich hier auf unter 10,50 Sekunden verbessern und die doppelt so lange Distanz eher hinten anstellen. Doch die Corona-Pandemie durchkreuzte diese Pläne ebenso wie immer wieder auftretende kleinere Blessuren am Muskel- und Bandapparat, für die Sprinter besonders anfällig sind.

Wettkämpfe und regelmäßiges Training waren in der Zeit des ersten Lockdowns verboten, erwachte auch die Leichtathletik erst im Spätsommer wieder aus ihrer Zwangsquarantäne. „Ich hatte echt Probleme, mich zu motivieren“, erzählt Luis Vieweg. Er hielt seinen Körper mit (reduziertem) Krafttraining im Fitness-Studio einigermaßen in Form. An die starken Leistungen des Vorjahres kam er aber – wie fast alle anderen Athleten – nicht heran. Immerhin: Am 1. August lief er in Weinheim gute 10,67 Sekunden – ein kleiner Lichtblick in einer verlorenen Sommersaison.

Die erneute Zwangspause in diesem Monat ist für Luis Vieweg ein kleineres Übel, weil der November für die Leichtathleten schon immer ein quasi wettkampffreier „Übergangsmonat“ war. Im Dezember will Vieweg bei einem Hallensportfest in Dortmund laufen, wenn sie denn stattfindet wie überhaupt die komplette Hallensaison auf der Kippe steht.

Die „Großen“ haben schon angefragt

Deshalb fokussiert sich der Auszubildende zum Industrie-Mechatroniker auf die Sommersaison 2021. Ob er dann aber noch für die LGK zu Erfolgen läuft oder bereits bei einem anderen Verein, einem der finanzstarken „Großen“ mit professionelleren Strukturen, trainiert, steht noch nicht fest. Vieles deutet jedoch auf einen Vereinswechsel im Lauf des nächsten Jahres hin. Anfragen, u.a. vom TV Wattenscheid 01, habe es schon gegeben...