SSV Sohlbach-Buchen gewinnt das eigene Turnier

Klafeld. Der SSV Sohlbach-Buchen gewann am Wochenende sein eigenes Hallenfußballturnier um den SSV-Cup. Der B-Kreisligist setzte sich im Endspiel in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule am Schießberg mit 4:2 gegen den klassenhöheren FC Kreuztal durch und freute sich über das Preisgeld in Höhe von 140 Euro.

Entscheidung erst kurz vor Schluss

Die Entscheidung fiel allerdings erst elf Sekunden vor der Schlusssirene, nachdem der A-Kreisligist aus Kreuztal noch einmal auf 2:3 verkürzte. Mit einem Kontertor machten die Sohlbach-Buchener schließlich alles klar. Für den SSV, dessen Turniere mit einem neuen Spielmodus an den Start gingen, war es ein echter Überraschungscoup. Den unterlegenen Nordsiegerländern blieben 70 Euro für die Mannschaftskasse.

Statt eines „kleinen Finals“ traten die Zweitvertretungen des Siegener SC und des FC Kreuztal zum Neunmeterschießen an, um den Drittplatzierten zu ermitteln. Die Kreuztaler Reserve behielt hier die Nerven und strich 30 Euro ein. Die zweite Mannschaft des SSV Sohlbach-Buchen musste aber ebenso wie Grün-Weiß Siegen II, der VSV Wenden II und die SG Oberschelden bereits nach der Gruppenphase die Segel streichen.

Sportlich fair und spannend

Insgesamt acht Mannschaften nahmen am Hauptturnier teil, darunter zwei Teams aus der C- bzw D-Liga, die sich am Vortrag in einem eigenen Wettbewerb qualifiziert hatten. Das Endspiel trugen Kreuztal II und Sohlbach-Buchen II aus. Die Kreuztaler behaupteten sich im Neunmeterschießen mit 4:3. Den dritten Platz im Qualifikationsturnier sicherte sich die zweite Mannschaften des SV Setzen mit einem 5:1-Sieg über den Reserve des VfL Klafeld-Geisweid. Vorzeitig ausgeschieden waren Fortuna Freudenberg III, SSV Meiswinkel-Oberholzklau, 1. FC Dautenbach II und der VfB Weidenau.

„Beide Turniertage sind fair und spannend verlaufen. Wir freuen uns über den sportlichen Erfolg unserer Mannschaften. Ein Lob geht auch an die Schiedsrichter, die zum reibungslosen Verlauf beigetragen haben“, zog SSV-Pressesprecher Herbert Münker ein positives Fazit.