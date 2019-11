Stabile Abwehr, stabilere Form: SVO im Aufwind

Banfetal. In der 15. Runde des Tippspiel ist Tim Schäfer vom SV Oberes Banfetal gefragt. Was der junge Spielführer tippt und wie er über die Saison denkt.

In der 15. Runde des Wittgensteiner Fußball-Tippspiels tritt Tim Schäfer vom SV Oberes Banfetal gegen unsere Redaktion an. Der 22-Jährige führt seine Mannschaft in dieser Saison in Vertretung des seit Saisonbeginn fehlenden Kapitäns Daniel Reuter aufs Feld und ist glücklich, dass sich der SVO nach fünf Niederlagen zu Saisonbeginn jetzt ins gesicherte Mittelfeld abgesetzt hat.

„Die Auftaktniederlagen haben am Selbstvertrauen genagt und bis auf zwei Spieler sind bei uns alle unter 23 Jahre alt“, erklärt Schäfer den bislang starken Schwankungen unterliegenden Saisonverlauf, der sich zuletzt aber deutlich positiver gestaltete – zuletzt gab es einen überraschenden 6:0-Sieg über den SV Schameder.

Der hart erkämpfte 3:1-Sieg im September in Benfe war für den SVO ein Aha-Erlebnis, dazu hat sich inzwischen mit den Sabau-Brüder Benyamin und Marco sowie mit Ricco Weil und Nils Bohner auf den Außenverteidiger-Positionen eine feste, stabilere Viererkette formiert. Mit der, so Schäfer, könne man auch am Sonntag bei Weißtal II bestehen.

Die Tipps in der Übersicht:Schäfer // WP

Holzwickede - TuS Erndtebrück1:2 1:1

VfL Bad Berleburg - SpVg Olpe 3:1 1:1

SF Birkelbach - TuRa Freienohl 2:2 2:3

SV Feudingen - GW Eschenbach 5:1 6:0

VfB Banfe - Laasphe/Niederl. 2:3 2:2

Birkelbach II - Dreis-Tiefenbach3:3 1:3

SV Schameder - Hilchenbach 3:1 3:1

Aue-Wingesh. - Diedenshausen 2:0 2:1

Sportfreunde Edertal - FC Benfe 3:1 5:1

Weißtal II - Oberes Banfetal 1:3 3:1

Feudingen II - SF Sassenhausen 3:0 2:0

FC Ebenau - FC Hilchenbach II 3:0 5:0

TuS Johannland - TuS Dotzlar 3:1 4:2

VfB Banfe II - TuS Volkholz 6:0 5:2

Das Video zu den Tipps von Schäfer gibt es auf der Facebookseite der Westfalenpost Wittgenstein.