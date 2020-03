Siegerland. Das in Deutschland grassierende neue Coronavirus hat jetzt auch erste Konsequenzen für den Sport in der Region. Am Montagmittag sagte die Stadt Siegen die für Dienstag geplante Sportlerehrung ab. Mit dem Zweitliga-Handballspiel zwischen dem TuS Ferndorf und Tabellenführer HSC 2000 Coburg am Freitagabend sowie dem Oberliga-Stadtderby zwischen den Sportfreunden Siegen und dem 1. FC Kaan-Marienborn am Samstag gibt es im Siegerland in Kürze zwei Sport-Events, zu denen mehr als 1000 Zuschauer erwartet werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Empfehlung ausgesprochen, Veranstaltungen mit solchen Zuschaueransammlungen abzusagen und erhält dabei Rückendeckung von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.

Fußball-Stadtderby

Zum Oberliga-Spiel der Sportfreunde Siegen gegen den 1. FC Kaan-Marienborn am Samstag um 18.30 Uhr im Leimbachstadion sind weit mehr als 1000 Zuschauer zu erwarten. Die Aktion „Gib mir 5(000)“ sei gut angelaufen, so SFS-Vorsitzender Roland Schöler, der auf einen gut frequentierten Stand am Samstag in der City-Galerie verwies. Unabhängig davon: Die angedachten Maßnahmen der Gesundheitsbehörden hält der Sportfreunde-Chef für sinnvoll, auch wenn es den Verein vor echte Probleme stellen würde: „Ein Spielausfall wäre gleich schlimm für uns wie ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit.“ In diesem Jahr hat noch kein Heimspiel im Leimbachstadion stattgefunden, Einnahmen also gleich null.

Siegen-Wittgenstein Mit Task Force im Dialog Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen schließt sich den aktuellen Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers und des Robert-Koch-Instituts an. Zu Geisterspielen soll es in den westfälischen Ligen auch deshalb nicht kommen, weil es in allen Spielklassen – auch in der Oberliga Westfalen ein Zuschaueraufkommen von mehr als 1000 Personen die Ausnahme sei. In diesen Einzelfällen werde die „Task Force“ des FLVW Gespräche mit den Vereinen aufnehmen. Generell empfehlen die Verbandsfunktionäre, das Hand-shake-Ritual auszusetzen und alle empfohlenen Hygienemaßnahmen umzusetzen. Außerdem bittet der Verband seine Aktiven, „bei Erkältungssymptomen vom Training und von Spielen fernzubleiben“.

In Bezug auf den kommenden Samstag stehen die Siegener in ständigem Kontakt mit der Stadtverwaltung. „Wir warten in Sachen Vollzug der angekündigten Maßnahmen ab, werden aber in der ersten Wochenhälfte eine Entscheidung treffen müssen“, so Roland Schöler. Versicherungstechnisch sieht der Vorsitzende keine Chance: „Die für eine Ausfallversicherung anfallenden hohen Beiträge kann sich Borussia Dortmund leisten, wir aber nicht.“

Handball-Spitzenspiel

„Wir befinden uns im Wartemodus und müssen schauen, was die Handball-Bundesliga empfiehlt. Es ist völlig offen, was da passiert“, sagt Dirk Stenger, Geschäftsführer der TuS Ferndorf Handball GmbH mit Blick auf das so gut wie ausverkaufte Spiel am Freitag gegen Spitzenreiter HSC 2000 Coburg. Rund 1100 Zuschauer würden die Partie in der „Stählerwiese“ sehen.

Ob es dieses Bild am Freitag in der Sporthalle Stählerwiese gibt? Jedenfalls ist die Austragung des Ferndorf-Spiels gegen Coburg keineswegs sicher. Foto: Reinhold Becher

Für ihn ist klar: „Gibt es eine Empfehlung zur Absage, werden wir ihr folgen. es geht darum, eine Pandemie zu vermeiden. Dem können und würden wir nicht im Weg stehen.“ Im Gegensatz zur 1. Bundesliga gebe es im Terminplan der 2. Liga bis zum Ende der Saison noch Spielraum. Kritischer würde es, müssten auch die kommenden Spiele abgesagt werden. Dirk Stenger sagte, er stehe in engem Kontakt mit den zuständigen lokalen Behörden wie dem Kreisgesundheitsamt und den politischen Gremien in Kreuztal.

Von einer Durchführung der Heimspiele unter Ausschluss von Zuschauern hält Dirk Stenger nichts: „Das wäre aus unserer Sicht die letzte Option. Die Einnahmen aus Ticketing und Catering sind für uns eine wichtige Komponente.“ Bei Verschiebungen würden die Dauerkarten ihre Gültigkeit behalten. Bereits verkaufte Einzeltickets könnten zurückgegeben werden, betont Dirk Stenger.

Sportlerehrung Siegen

Die für Dienstag geplante Sportlerehrung der Stadt Siegen wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Das haben die städtischen Verantwortlichen im Einvernehmen mit dem Stadtsportverband Siegen entschieden. hier gibt es mehr sportnachrichten aus siegen-wittgensteinDie Termin-Verlegung dient dem vorbeugenden Schutz der Sportlerinnen und Sportler vor der Verbreitung des Coronavirus.

„Viele stehen vor der Wettkampf-Saison und wollen verständlicherweise auch das geringste Risiko einer Infektion vermeiden. Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler, die sich in Vorbereitungen für wichtige Wettkämpfe befinden, hätten nachgefragt und entsprechende Hinweise gegeben“, sagte Bürgermeister Steffen Mues: „Es handelt sich um eine vorsorgliche Maßnahme. Die Bedenken der Sportlerinnen und Sportler nehmen wir sehr ernst, auch wenn es im Kreisgebiet bisher keinen bestätigten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus gibt.“

Sportlerehrung Hilchenbach

Nach jetzigem Stand wird die Sportlerehrung am Freitag in der Aula der Carl-Kraemer-Realschule über die Bühne gehen. Dies bestätigte Hilchenbachs Pressesprecher Hans-Jürgen Klein, schränkte aber ein: „Dies kann sich täglich ändern. Zum „Rendezvous der Besten“ erwarten Stadt und Stadtsportverband zwischen 70 und 100 Sportlerinnen, Sportler und Gäste.

Kreisleichtathletik-Tagung

Am Mittwoch findet die Jahrestagung der Leichtathletik betreibenden Vereine im Kreis Siegen-Wittgenstein im Evangelischen Gemeindehaus in Wilnsdorf statt. „An eine Absage denken wir nicht. Dafür gibt es ja keine Empfehlung von übergeordneter Stelle“, sagte der Vorsitzende des Kreisleichtathletik-Ausschusses, Klaus Ruschin, „und zu uns kommen ja keine 1000 Leute.“ Die Delegiertenzahl dürfte sich zwischen 40 und 50 bewegen.

Leichtathletik-Trainingslager

Mit der Saisonvorbereitung unter italienischer Sonne wird es wohl in diesem Jahr für viele Leichtathleten nichts. Die Absage der Trainingslager des CLV Siegerland in Latsch/Südtirol und der LG Kindelsberg Kreuztal, die mit einer Trainingsgruppe jedes Jahr nach Caorle bei Venedig reist, steht kurz bevor. Die Trainingslager sollen in den Osterferien stattfinden.