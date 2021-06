Pass in die Gasse #278 Statt Resignation: Was bei den Absagen der Jubiläen auffällt

Die Pandemie machte die Feierei von vier Wittgensteiner Vereinen zunichte. Doch in all dem Schlechten beobachtet unser Kolumnist auch viel Gutes.

Stell dir vor, du hast Party und niemand darf hin. So müssen sich die Geburtstagskinder VfB Banfe, SV Feudingen, SF Edertal und SF Birkelbach seit nunmehr zwei Sommern wegen der Pandemie fühlen. In Banfe wurde das hundertjährige Jubiläum bereits 2020 verschoben, die anderen drei Vereine aus Wittgenstein würden eigentlich dieses Jahr ihre Zapfhähne öffnen. Doch trotz der Absagen ist auch Gutes zu beobachten.

Solidarität zwischen den Vereinen

Besonders positiv fällt die Solidarität zwischen den Clubs auf, unter vielen Beiträgen in den sozialen Medien liest man Kommentare mit Glückwünschen anderer Vereine. Mancher Beobachter empfindet das vielleicht als das Mindeste. Doch es ist nicht selbstverständlich, dass Vereine digitales Fingerspitzengefühl beweisen und dem Motto „geteiltes Leid ist halbes Leid“ folgen. Ein tolles Zeichen dafür, dass der Zusammenhalt in Wittgenstein nicht nur als interne Aufgabe verstanden wird.

Schalkes verstorbene Vereins-Legende Charly Neumann sagte einmal: „In schlechten Zeiten müsst ihr Schalker sein. In guten haben wir genug davon.“ Ein Satz, der umgewandelt sicher für Mitglieder und Fans aller Vereine gilt, gerade in schlechten Zeiten einer Pandemie. Ein Satz, der nicht nur auf das Sportliche anspielt, sondern auch das Vereinsleben definiert. Das zeigt sich aktuell in unterschiedlichen Aktionen, die corona-konform auf die Beine gestellt wurden. Ob Videos in Banfe, Trikotverkäufe in Birkelbach oder ein Feudinger „Bälle-Rennen“ in der Lahn. Niemand ruht sich aus, alle versuchen ihr Bestes. Das ist mehr wert als jede Party.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

