Steffen Mengel wird auch in den kommenden Jahren für den Thüringer Erstligisten Post SV Mühlhausen an der Tischtennisplatte stehen. Wie berichtet, hat der Siegerländer im Februar einen neuen Vertrag unterschrieben – nach längeren Verhandlungen, die für beide Seiten das gewünschte Ergebnis gebracht haben.

Stabile Gesundheit lässt Planung zu

Der Profisportler aus Holzhausen, der schon seit einigen Jahren in Düsseldorf lebt und trainiert und für seine Heimspiel-Einsätze regelmäßig nach Mitteldeutschland pendelt, macht im Telefongespräch einen entspannten Eindruck. Der Verein sei an einer Fortführung der Zusammenarbeit interessiert gewesen, er selbst auch, fasst der 31-Jährige zusammen, der seit zwei Jahren für Mühlhausen spielt. Damals hatte er mit der Belastung einer langen Verletzungspause zunächst einen Einjahres-Vertrag bekommen, „und danach einmal verlängert“. Inzwischen geht es ihm wieder deutlich besser, die Unsicherheiten sind beseitigt.

Er sei mehr als erleichtert, dass es wieder stimme mit der Gesundheit, sagt Steffen Mengel: „Das ist mein Beruf, nicht nur ein Hobby.“ Wenn ein Sportler dann eine schwere Operation habe, über Monate nicht spielen könne und die Zukunftsaussichten zeitweise überaus düster ausfielen, „geht schon das Grübeln los“. Das hat er nun hinter sich gelassen und spielt gern für Mühlhausen, wenngleich er da durch Meisterschaft und Champions League erheblichen Belastungen ausgesetzt ist. „Allein das Reisen sorgt für viele Trainingsausfälle“, verweist er auf die Touren nach Frankreich, Spanien oder sogar bis in den Ural. Natürlich mache es Spaß, international zu agieren. „Aber es ist ein zweischneidiges Schwert“, schränkt Steffen Mengel ein. Durch die zusätzlichen Aufgaben „fehlen uns manchmal die Körner, um in der Bundesliga ganz vorne mit dabei zu sein“. Aktuell liegt seine Mannschaft auf dem fünften Platz und wird diesen wohl auch halten. „Das wäre dann die beste Platzierung, die Mühlhausen je erreicht hat“, sagt er.

Auf Dauer wäre es dennoch aus seiner Sicht – und der des Vereins – eine schöne Sache, die Playoffs der besten Vier zu erreichen. Die Top-Teams hätten aber umgekehrt die Zusatzbelastungen aus Champions League und zahlreicher Turniere nicht. Dahinter sei die Leistungsdichte wiederum sehr eng. Im Prinzip könne jeder jeden schlagen.

Trotz allem hat ihn das aber nicht abgehalten, bei Mühlhausen zu verlängern? Nein, wehrt Steffen Mengel sofort ab. Gerade die aktuelle Saison sei mit Blick auf die Olympischen Spiele sehr verdichtet worden. Danach werde der Spielplan sicher wieder deutlich entspannt, ist er sicher. Und er hat in den vergangenen beiden Jahren auch gelernt, wie wichtig die Champions League für seinen Verein und ganz Mühlhausen ist. „Es gibt in ganz Thüringen nur zwei Vereine, die Champions League spielen. Uns und die Handballdamen vom Thüringer HC“, betont Steffen Mengel. Das solle auch so bleiben.

Nationalteam noch im Blick

Und wie steht es mit dem Nationaltrikot? Auch da muss er nach den Verletzungsproblemen einiges aufholen und sieht für die Olympischen Spiele angesichts der starken nationalen Konkurrenz keine Option mehr. Aber er setzt darauf, künftig wieder durch entsprechende Leistungen berücksichtigt zu werden. Abgeschrieben ist dieses Thema noch nicht.