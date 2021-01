Steffen Mengel: Playoffs kaum noch erreichbar

Verlor sein Einzel gegen Fulda-Maberzell knapp in fünf Sätzen: Steffen Mengel aus Holzhausen.

Mühlhausen/Holzhausen. Der Tischtennisprofi aus Holzhausen verlor mit dem Post SV Mühlhausen ein ganz wichtiges Spiel. Die Saisonziele sind damit gefährdet.

Nach dem "Aus" in der Champions League beim Endrundenturnier in Düsseldorf droht Tischtennisprofi Steffen Mengel mit dem Post SV Mühlhausen auch die Ziele in der Bundesliga zu verfehlen. Nach der 0:3-Niederlage beim TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell haben sich die Thüringer weiter vom de Playoff-Plätzen (eins bis vier) entfernt, liegen mit 10:10 Punkten zurzeit auf Rang acht.

Allerdings hatte sich Steffen Mengel in seinem Einzel nicht viel vorzuwerfen. Der Holzhausener bot dem 20-jährigen Fuldaer Fan Bo Meng einen packenden Kampf. Nach dem mit 15:17 verlorenen ersten Satz sicherte sich der 32-Jährige die Sätze zwei und drei mit 11:3 bzw. 11:6 souverän. Vorentscheidend war dann das 9:11 im vierten Satz. Im entscheidenden fünften Durchgang hatte der Youngster im Fuldaer Dress dann mit 11:6 klar die Nase vorne und brachte sein Team mit 2:0 in Führung. Für Steffen Mengel war es bereits das achte Fünfsatzspiel in dieser Saison.

Weil anschließend Mühlhausens Daniel Habesohn im Duell der "Dreier" gegen Quadri Aruna verlor, fiel das mit Spannung erwartete Spitzeneinzel zwischen Mengel und Ruwen Filus aus.

Nur mit einem Sieg am 15. Januar im Heimspiel gegen den TTC Neu-Ulm würde Mühlhausen die kleine Chance auf den Einzug in die Playoffs wahren.