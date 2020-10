Beim Saisonauftakt am Lausitzring schnappten sich der Erndtebrücker Marek Schaller und sein Teamgefährte Benjamin Leuchter den Sieg, nun war das Gespann aber vom Pech verfolgt. Im zweiten Rennen der National-Endurance-Series (NES 500) des Deutschen Motorsport Verbandes, das jetzt auf dem Sachsenring stattfand, platzierte das Duo aus dem Rennstall „Max Kruse Racing“ seinen VW Golf Gti TCR nach einem frühzeitigen Ende durch einen technischen Defekt auf Platz vier. Damit müssen Schaller/Leuchter die Gesamtführung abgeben, wahren aber ihre Chancen.

Bereits seit Freitagmorgen waren auf dem Sachsenring-Rundkurs Regenreifen angesagt. Schaller und sein Teamkollege Leuchter, der zugleich als Instruktor für den 17-jährigen Erndtebrücker fungiert, nahmen im freien Training den vordersten Platz ein – gefolgt vom zweiten Max-Kruse-Auto, das von Marius Rauer und Nick Hancke pilotiert wurde.

Auf fast vollständig trockener Strecke bei Beginn des Qualifyings entschieden sich Schaller/Leuchter für die profillosen Slickreifen. Leuchter erwischte gleich in seiner zweiten schnellen Runde eine super Zeit, die durch den wiederkehrenden Regen die Pole zur Folge hatte.

Der Niederschlag am Renntag überbot noch einmal den vorherigen Trainingstag – der Rennstart stand zeitweise auf der Kippe, erfolgte aber dann doch. Leuchter gewann den fliegenden Start und setzte sich vom Rest des Feldes ab.

Durch die schwierig zu befahrende Strecke versenkten zahlreiche Akteure ihre Fahrzeuge im sächsischen Kiesbett, wodurch es zu mehreren Safety-Car-Phasen kam.

Stehendes Wasser und Bäche auf der Strecke: Benjamin Leuchter von Max-Kruse-Racing kommt damit beim Rennen auf dem Sachsenring gut zurecht. Foto: Fabian Werner

Schaller übernahm schon nach einer halben Stunde das Fahrzeug von Leuchter, wodurch er mitten im Verkehr zurück auf die Strecke kam und eine Menge Zeit verlor, die er aber kontinuierlich durch immer bessere Rundenzeiten wieder gut machte. Nach etwa 70 Minuten übergab der 17-Jährige wieder an Leuchter, der bei mittlerweile stehendem Wasser und sogar kleinen Bächen auf der Strecke seine Erfahrung ausspielte und den Abstand zur Spitze immer weiter verkürzte – durch den immer wieder vom Safety-Car unterbrochenen Rennfluss wurde die Aufholjagd erschwert.

Nach dem dritten und letzten Pflichtboxenstopp übernahm Leuchter, dicht gefolgt vom Schwesterfahrzeug Rauer/Hancke, wieder die Führung – doch dann folgte 20 Minuten vor Schluss das Aus.

Rote Flagge ist Glück im Unglück

Leuchter musste den 350 PS starken Volkswagen kurz nach Kurve acht abstellen. Wie sich herausstellte, war durch den starken Regen Wasser ins Auto eingedrungen, was die Elektronik angriff – ein bitteres Ende nach einem harten Wochenende für Schaller und sein Team.

Immerhin: Durch eine Rote Flagge 15 Minuten vor Rennende wurde das Duo beim Sieg des Schwesterfahrzeugs noch auf Rang vier gewertet. In zwei Wochen auf dem Nürburgring wollen Marek Schaller und Benjamin Leuchter wieder um den Sieg fahren. Leuchter: „Es gibt so Renntage, da spielt leider alles gegen einen. Marek und ich schlagen am Nürburgring zurück, wir sind bis in die Haarspitzen motiviert.“