In der Fußball-Kreisliga C3 gab es am Sonntag vier Partien, darunter drei Wittgensteiner Derbys. Die Sportfreunde Sassenhausen hatten spielfrei.

SG Laasphe/Niederlaasphe II - TuS Dotzlar 1:4 (1:1). Die Gastgeber kamen besser aus der Kabine und gingen durch Daniel Blöcher in Führung (14.), doch dann bestimmte Dotzlar das Geschehen. Frederik Heuel, der nach seiner Verletzung in die Dotzlarer Elf zurückkehrte, erzielte den Ausgleichstreffer (24.) In Halbzeit zwei war es wieder Heuel, der die Dotzlarer Führung markierte (51.). Marcel Zissel (59.) und Leon Weise (80.) erhöhten zum 4:1.

Der Schuss von Marcel Zissel schlägt genau im Eck ein – da kann der Torhüter gar nichts machen. Foto: Florian Runte

VfL Bad Berleburg II - TSV Aue-Wingeshausen II 1:1 (1:1). Beide Seiten sprachen von einem leistungsgerechten Remis. Die TSV-Reserve hatte leichte Vorteile in der ersten Halbzeit, als sie mehr fürs Spiel tat und nach dem 1:0, welches Spielführer Fabian Treude nach einer von Don von der Ahe flach und hart vors Tor gezogenen Ecke erzielte (7.), eigentlich einen zweiten Treffer hätte nachlegen müssen. Stattdessen egalisierte Yannick Landmann nach einer Ecke von Ali Raad aus etwa 16 Metern zum 1:1. Auch in der zweiten Halbzeit gestaltete sich das Geschehen ausgeglichen, diesmal mit den gefährlicheren Szenen beim VfL. TSV-Keeper Kevin Schneider hielt aber das Remis fest.

VfB Banfe II - SV Feudingen II 0:4 (0:2). In keiner Sekunde war der Feudinger Sieg in Gefahr. Von Beginn an waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft. Der frühe Führungstreffer von Marian Stuchlik sen. trug dazu bei (2.). Die tiefstehenden Hausherren setzten vorwiegend auf Konter. In der 14. Spielminute traf Stuchlik erneut und baute die Führung für den SVF auf 2:0 auf. In der zweiten Hälfte machte Stuchlik zuerst den Dreierpack perfekt (75.), bevor Spielertrainer Jens Mengel persönlich den 4:0 Endstand markierte (87.)

TuS Johannland - Sportfreunde Edertal II 3:0 (1:0). Eine Partie, die über weite Strecken auf Augenhöhe stattfand, entschieden spielstarke Johannländer für sich. Die Treffer erzielten Michael Hadem (35.), Julian Gräbener (58.) und Dennis Prinz (87.). SFE-Coach Sven Schneider war dennoch nicht unzufrieden: „Wir haben gut mitgespielt, dennoch hat Johannland am Ende verdient gewonnen.“