Andreas Wieczorek bleibt auch in der Saison 2021/2022 Trainer des SuS Niederschelden.

Fußball SuS Niederschelden: Entscheidung in der Trainerfrage

Niederschelden. Nach dem SV Germania Salchendorf hat mit dem SuS Niederschelden ein zweiter Siegerländer Bezirksligist für Klarheit gesorgt.

„Es ist schön, dass wir das Jahr 2021 mit einer sehr guten Nachricht beginnen können“, freut sich der sportliche Leiter des SuS Niederschelden, Dennis Noll. Inhalt der guten Meldung: Die Zusage von Andreas Wieczorek als Trainer der Bezirksliga-Mannschaft für die kommende Saison. „Wir sind mit der Arbeit des Trainerteams sehr zufrieden. Andreas und auch Co-Trainer Steven Schäfer kennen den Verein sehr gut und leisten tolle Arbeit“, so Dennis Noll.

Seit genau drei Jahren am Rosengarten

„Es gibt keinen Grund, nicht weiter zu machen“, gab der 46-Jährige zu Protokoll, der vor genau drei Jahren sein Amt am Rosengarten antrat. „Der Verein ist mit seinem Umfeld intakt. Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und meinen Trainerkollegen der zweiten und dritten Mannschaft läuft sehr gut, und vor allem macht es Spaß, mit meiner Mannschaft zu arbeiten“, so der Ex-Profi. So war es kein Wunder, dass für die Einigung kein langes Gespräch erforderlich war, beide Parteien vertrauen einander und kamen schnell auf einen Nenner. Neben Wieczorek verlängert auch sein spielender Co-Trainer Steven Schäfer.

Auf einem guten Weg

„Wir waren mit der Mannschaft auf einem sehr guten Weg, ehe die Covid-Pandemie diese Entwicklung zum Stocken brachte. Ich hoffe, dass wie bald wieder mit dem Ball arbeiten können. Dann werden wir dort ansetzen und versuchen, die gute Entwicklung weiter zu forcieren“, blickt Andreas Wieczorek voraus.

Der SuS belegte zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung den sechsten Platz mit acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SV Germania Salchendorf.