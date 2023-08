SV Deuz ist erster Spitzenreiter der Kreisliga A

Siegen. Jonjic-Elf schafft mit 7:2 über Aufsteiger Aue-Wingeshausen höchster Sieg am ersten Spieltags. Fehlstart von Bezirksliga-Absteiger Hickengrund.

Der TuS Deuz begrüßt den A-Kreisliga-Aufsteiger TSV Aue-Wingeshausen mit einem deutlichen 7:2-Sieg. Auch der SV Setzen und die SG Siegen-Giersberg sicherten sich souverän die ersten drei Punkte in der Fußball-Kreisliga Siegen. Der Niederndorfer Nils Uebach überragte mit einem Hattrick gegen den Bezirksliga-Absteiger Hickengrund. Die Spiele im Überblick:

TuS Deuz – TSV Aue-Wingeshausen 7:2 (1:1). „Nach so einer Vorbereitung ist dieser Sieg wie Balsam für die Seele”, sagt TuS-Trainer Zorislav Jonjic, der mit seiner Mannschaft zuvor kein Vorbereitungsspiel gewann. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause – Hendrik Stenschke traf per Elfmeter für die Gastgeber (20.), Maximilian Schreiber erzielte das Tor für die Wittgensteiner (36.).

„Vielleicht lag es an der Umstellung vom System, aber vor allem in den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte waren wir brutal effektiv”, so Jonjic. „Nach dem 4:1 war die Sache dann klar.” Christian Sting (46.), Simone Giarruffo (46., 53.), Matthias Friedrich (76.) und Hendrik Stenschke (80.) trafen für die Deuzer. Wingeshausener Luca Cedric Beuter drückte den Ball hinter die eigene Linie (85.), sein Kollege Marc Koch erzielte mit dem Schlusspfiff das zweite Tor der Gäste (90.).

SG Siegen-Giersberg – TuS Erndtebrück II 5:0 (2:0). „Wir hatten natürlich Glück, dass wir mit dem ersten Angriff in Führung gegangen sind. Das war ein gutes Fundament”, berichtet SG-Trainer Christoph Spies: Nach vier Minuten schoss der A-Jugend-Neuzugang Timon Hartmann die Gastgeber in Führung. Kurze Zeit später erhöhte Innenverteidiger Jurek Wronski auf 2:0 (18.). „Leider haben wir in der ersten Halbzeit manche Chancen unsauber ausgespielt. Wir müssten eigentlich höher führen, hinten raus haben wir aber dann noch unsere Tore gemacht.”

In Hälfte zwei knipsten Elias Reske (49.), Benjamin Rohleder (57.) und Julius Schmidt (90.) für die Sender-Elf, die ihre Vorbereitung wie auch diese Partie, während dem Platzbau am Giersberg in Kaan-Marienborn bestritt. „Es freut mich, dass wir fünf Torschützen haben, aber vor allem auch, dass wir das erste Spiel positiv bestreiten konnten”, sagt Christoph Spies, der seinen Blick schon auf die nächsten Wochen wirft: „Spiel- und fitness-technisch können wir aber vielleicht noch etwas zulegen.”

SV Fortuna Freudenberg II – Spfr. Edertal 0:2 (0:1). Auch die Spfr. Edertal durfte sich über einen Auftaktsieg freuen: Die Mannschaft von Andreas Schneider, die von vielen Trainern als möglicher Meisterschafts-Kandidat eingeschätzt wird, überzeugt im ersten Auswärtsspiel gegen die zweite Welle der Fortuna. Steffen Linde (27.) und Jörn Linde (50.) besiegelten den Sieg der Wittgensteiner.

SG Oberschelden – Siegener SC 1:1 (1:1). „In der ersten Hälfte sah ich uns stärker, in der zweiten dann aber Oberschelden”, sagt SC-Trainer Ali Dakouche. Die frühe Führung durch Siegener Alan Daniel Krause beantwortete der Oberschelden-Neuzugang Roko Juricic nur knapp 15 Minuten später (26.). Den möglichen Lucky-Punch kurz vor Ende der Partie ließ die Mannschaft von Ali Dakouche liegen. „Mit dem Unentschieden können beide zufrieden sein. Es war ein gutes und faires Auftaktspiel. Der Schiedsrichter hat das Spiel gut im Griff gehabt“, so Dakouche. VfB Burbach – Spfr. Birkelbach 1:2 (0:1). Mit einem späten Distanzschuss aus etwa 17 Metern sicherte Till Büdenbender dem Bezirksliga-Absteiger die ersten drei Punkte der Saison (90.+2). „Ein Unentschieden wäre eigentlich gerecht gewesen”, sagt VfB-Trainer Ralf Stein. „Birkelbach hat auf Konter gespielt, womit sie auch sehr gefährlich sind.” Nach Führung durch Wittgensteiner Fabian Hansmann (18.) glich der Burbacher Ishkhan Mahmudyan die Partie gegen Ende aus (82.). „Wir haben eigentlich mehr fürs Spiel getan, doch wie Fußball halt eben ist, ist Ballbesitz nicht alles. Heute hat die effektivere Mannschaft gewonnen”, berichtet Ralf Stein.

VfL Klafeld-Geisweid – SV Setzen 0:4 (0:1). „Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute eine gute Leistung gezeigt. Wir hätten früher schon höher führen können, doch der Geisweider Torwart zeigte eine überragende Leistung”, sagt SV-Trainer Maik Wolf. Der Tabellenzweite der vorherigen Saison ließ den neuformatierten Klafeldern keine Chance. Remzi Karabina (34., 47.), Bayram Basyigit (61.) und Patrick Schmidt (80.) trafen für die Gäste. „Es war kein gutes Spiel von uns. Setzen hat das sehr gut gemacht und verdient gewonnen”, sagt der neue VfL-Trainer Patrick Hartlieb.

SG Hickengrund – SpVg. Niederndorf 2:3 (0:0). Nach einer erfolglosen Bezirksliga-Saison empfing die SG Hickengrund nun wieder einen alten Bekannten aus der A-Liga: Doch der Auftakt lief aus Sicht der Gastgeber suboptimal. Nachdem die erste Hälfte torlos ausging, schockte Niederndorfer Nils Uebach die Gastgeber in nur zwölf Minuten mit einem lupenreinen Hattrick (47., 53., 59.). Die Hicken ließen den Kopf aber hängen und kämpften sich noch einmal zurück, auch wenn es am Ende für ein Comeback nicht reichte – Florian Freund glänzte mit einem späten Doppelpack (85., 90.+3).

FC Eiserfeld – SV Germania Salchendorf II 1:1 (1:1). Mit Eiserfeld verpasst ein weiterer Bezirksliga-Absteiger einen drei-Punkte-Start. Die Führung durch Torjäger Marc Steffen Freund (18.) konnten die Gastgeber weder erhöhen noch halten. Kevin Hensel glich die Partie noch vor der Halbzeit aus (41.).

