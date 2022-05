SV Feudingen II: Der Inbegriff des Vereinslebens

Jens Mengel (am Ball) und sein SV Feudingen II haben ihre Chance auf den Meistertitel in der C-Kreisliga geopfert, um der ersten Mannschaft personell auszuhelfen.

Der SV Feudingen II hat ein großes Opfer gebracht und sich voll und ganz in den Dienst des Vereins gestellt, meint Yannik Lückel

„Manchen Menschen ist kein Opfer zu groß – sofern es von anderen gebracht wird.“ So lautet ein berühmtes Zitat des Theologen William Graham. Solange man selbst nicht zurückstecken muss, ist es immer einfach, über Abstriche und Verzicht zu sprechen.

Doch genau das hat die „zweite Welle“ des SV Feudingen getan: Inmitten einer Saison, in der endlich der erste B-Liga-Aufstieg überhaupt hätte gefeiert werden können, entschied sich die Mannschaft der Trainer Jens Mengel und Jens Schäfer dafür, ihre eigene Spielzeit zu opfern und der A-Liga-Ersten unter die Arme zu greifen. Wohlwissend, dass ein eventueller Aufstieg damit so gut wie unmöglich werden würde.

Mengel selbst hatte in seinem Abschieds-Interview mit unserer Redaktion vor drei Wochen noch angegeben, dass er sich wie der Feudinger Michael Ballack fühle – der ganz große Wurf, sprich ein Titel, blieb ihm in seinen drei Jahren am Tannenwald verwehrt. Diesen „Makel“ in seiner Trainer-Vita wird er vorerst auch nicht ausmerzen können – eben auch, weil sich die zweite Mannschaft der Feudinger in größter Not in den Dienst des Vereins gestellt hat.

Absolute Vorbildfunktion

Natürlich ist es müßig, darüber zu diskutieren, ob der SV II den TuS Dotzlar oder den TuS Johannland im Saisonverlauf wirklich von der Tabellenspitze der C-Kreisliga verdrängt hätte, wir bewegen uns hier im Konjunktiv. Doch was feststeht, ist die Tatsache, dass vom Feudinger Trainergespann und den Reserve-Spielern selbstlos gehandelt worden ist. Zum Wohle ihres geliebten Vereins und zum Wohle des Fortbestands der ersten Mannschaft. Das ist der Inbegriff von Vereinsleben, der nicht bei jedem Klub so gelebt wird, wie in dieser Saison am Tannenwald. Dem SV Feudingen II war es das Opfer aber wert.

