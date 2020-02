SV Feudingen II trotzt SV Oberes Banfetal spät ein Remis ab

Einen kleinen Dämpfer in der Wintervorbereitung musste der SV Oberes Banfetal am Donnerstagabend hinnehmen, da die Elf von Trainer Marco Schiavone nicht über ein 3:3-Unentschieden gegen den C-Ligisten Feudingen II hinauskam. Der B-Ligist vom Halberg ging allerdings auch personell stark angeschlagen in die Partie. In den ersten 20 Minuten war dabei noch ein Klassenunterschied zu erkennen und der SVO stellte die Feudinger mit frühem Pressing vor Probleme. Daraus resultierte auch die 2:0-Führung durch die Treffer von Tim Schäfer (15.) und Marco Sabau (17.).

Marian Stuchlik sen. verkürzt für den SV Feudingen II

Danach kam Feudingen aber besser ins Spiel und verkürzte vor der Pause durch Altmeister Marian Stuchlik sen. (19.). „In der zweiten Halbzeit haben wir dann die Scheu ein wenig abgelegt und viel besser kombiniert, waren phasenweise die bessere Mannschaft“, erklärte SV-Kapitän Philipp Wagener, der zunächst aber das 1:3 von Lukas Lang (68.) hinnehmen musste, ehe Janneck Althaus (71.) und Moritz Scholl (81.) das Unentschieden sicherten. „Für uns war das ein gelungener Test“, so Wagener abschließend.