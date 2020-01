Feudingen. Mit der Silvesterparty gehen die Feiern zum 100-Jährigen schon in diesem Jahr los. Eine Wanderung soll zu den Wurzeln des Vereins führen.

SV Feudingen: Neue Chronik und sechs große Veranstaltungen

„100 Jahre – Sport vereint“: So lautet das Motto des Jubiläumslogos, das der SV 1921 Feudingen in Auftrag gegeben hatte und dieser Tage frisch präsentiert. Das Motto sagt bereits alles, denn tatsächlich sind die Blau-Weißen vom Sportverein seit 100 Jahren in ihrem Verein vereint – immer mit dem Ziel, die Farben des Clubs aus dem Oberen Lahntal hochzuhalten.

Der Vorstand präsentiert nun das umfangreiche Jubiläumsprogramm, das in einigen Arbeitsgruppen seit gut anderthalb Jahren ausgearbeitet wurde. Dabei steht zumindest das Grobgerüst der Veranstaltungen, so manche Feinheiten müssen aber noch festgezurrt werden.

Silvester-Veier

Los geht es am 31. Dezember 2020 mit der „Silvester-Veier“, die ganz bewusst so mit einem Rechtschreibfehler versehen wurde. Wer nur auf den Laut hört und die Schreibweise untersucht, der entdeckt hier den „SV“: Die Party steigt übrigens in der Volkshalle, wobei Feudingens Geschäftsführer Jan Saßmannshausen mit einem Augenzwinkern formuliert: „Der Ball gehört auf den Platz und nicht in die Halle.“

Eines verrät der Verein bereits. Als Band für den Übergang ins Jubiläumsjahr verpflichten die SV’ler „Reset“ aus Harthausen. Sie ist mit Oldies, Evergreens, Schlager, Rock, Pop oder Volksmusik sowohl auf den Canstatter Wasen als auch beim Oktoberfest ein gerne gesehener Gast.

Weiter geht es am 30. April 2021 mit ganz viel Nostalgie. Denn der SV Feudingen lässt die alte Vereins-Tradition des Tanz’ in den Mai wieder aufleben. „100 Jahre Sport vereint“ lautet die Überschrift für den Blau-Weißen Abend. „Hier handelt es sich um unseren Festkommers“, erläutert der Vorsitzende Frank Filipzik, wobei die Reden möglichst kurz gehalten werden sollen. Nach dem offiziellen Teil soll dann – nach alter Väter Sitte – der Tanz in den Wonnemonat beginnen.

Spuren Vinden

Bei „Spuren Vinden“ hat sich erneut ein bewusster Fehler eingeschlichen – schließlich soll das „SV“ sichtbar sein. Wenn die Fußballer am 13. Mai 2021 die Spuren finden wollen, dann begeben sie sich auf drei historische Wanderungen zu den Wurzeln des Vereins. Mit Unterstützung des SGV Oberes Lahntal soll es drei Routen zu den drei Feudinger Sportplätzen geben. Zielpunkt ist das SV-Heim am heutigen Tannenwaldstadion.

Mit „SpielVeste“ ist das Wochenende vom 3. bis 6. Juni 2021 überschrieben. Der SV Feudingen bietet dann ein Fußballfest mit Turnieren, Spiel und Spaß für Bambini bis zur C-Jugend.

Strand-Vete

Nicht fehlen dürfen die „SportVeste“ vom 5. bis 8. August 2021. an jenem Wochenende richtet der SV Feudingen nicht nur die Stadtmeisterschaften des Stadtsportverbands Bad Laasphe aus. Zudem werden Turniere für B-Jugend bis Senioren ausgerichtet. Auch ein Dorfturnier und eine große Zeltparty schließen sich an.

Ganz viel Erfahrung hat der SV Feudingen bekanntlich mit seiner Beachparty, die dem Anlass des 100-jährigen Bestehens entsprechend „Strand-Vete“ genannt wird. Das Besondere daran: Alle SV’ler und Freunde des Fußballs kommen zusammen – ob Jung oder Alt.

Vielleicht findet auch das Stadtmeister-Foto aus 2009 den Weg in die neue Chronik. Foto: kehrle

Schließlich wäre da noch die Chronik, die aktuell ebenfalls von einer Arbeitsgruppe in Angriff genommen wird. Sie verspricht eine Menge Überraschungen, die viele Jahrzehnte in Archiven geschlummert haben und die mitunter gar nicht bekannt sind.

„100 Jahre SV Feudingen im Sport vereint. Alles steht unter diesem Motto, für das unser Verein immer stand, heute noch steht und auch in Zukunft stehen soll“, stellt Frank Filipzik heraus. Und noch etwas: Alle Veranstaltungen sind für alle Freunde des Fußballs gedacht. Der Vorsitzende betont: „Jeder Bürger ist herzlich eingeladen.“