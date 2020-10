Wird gespielt oder nicht gespielt? Diese Frage ist noch offen. Ob in der Fußball-Kreisliga A am Donnerstag (19.30 Uhr) der SV Feudingen und der TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf gegeneinander antreten, hängt vom Ergebnis eines Corona-Tests bei einem Wilnsdorfer Spieler ab, der einen Corona-Fall in seiner Familie hatte. Der Rest des Siegerländer Teams befindet sich zwar aktuell nicht in Quarantäne, reduziert aber seine Kontakte und hat sein Training ausgesetzt.

Testergebnis liegt vermutlich nicht rechtzeitig vor

Staffelleiter Jürgen Gieseler: „Ist der Test negativ, kann gespielt werden, dann gibt es keinen Grund für eine Verlegung. Wenn das Ergebnis nicht rechtzeitig vorliegt, setzen wir das Spiel im Sinne der Sorgfaltspflicht ab.“ Letzteres ist wahrscheinlich, weil der betroffene Spieler bislang noch nicht vom Gesundheitsamt kontaktiert bzw. getestet worden ist und die Auswertung des Tests einige Zeit in Anspruch nimmt. Eine Absage wäre auch im Sinne der Vereine. Sowohl der SV Feudingen – in Sachen Corona bzw. Quarantäne ein gebranntes Kind – als auch der TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf würden das Spiel gerne verlegen.

Ronny Pelz, Trainer des TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf, hofft ebenso wie sein Trainerkollege des SV Feudingen, Sascha Schwarz, auf eine Spielverlegung der Partie am Donnerstag.

„Inzwischen drängen auch einige Arbeitgeber darauf, dass sich unsere Fußballer vom Sportplatz fernhalten. Das ist aus Sicht der Arbeitgeber ja auch verständlich“, sagt Wilnsdorfs Trainer Ronny Pelz.

Er betont: „Es gibt zwar keine Anzeichen, dass einer unserer Spieler infiziert ist. Angesichts der allgemeinen Lage sind wir aber lieber vorsichtig. Wir wollen nicht zur Verbreitung der Krankheit beitragen.“