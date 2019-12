In der Fußball-Kreisliga B2 musste Spitzenreiter SV Feudingen im Duell mit dem FC Benfe alles aufbieten, um keine Punkte zu lassen.

Während die Sportfreunde Edertal souverän gewannen, patzte der andere Verfolger TSV Aue-Wingeshausen gegen Eschenbach. – Die Spiele im Überblick.

Torjäger unter sich: Christoph Stöcker vom FC Benfe (l.) und Benjamin Pfeiffer (r.) vom SV Feudingen. Foto: Nasser Trabulsi

SV Feudingen - FC Benfe 3:2 (2:0). Der Spitzenreiter baute seine Siegesserie auf acht Erfolge hintereinander aus. Feudingen begann entschlossen, ließ Ball und Gegner laufen. Einziges Manko: Die Tore ließen im ersten „Viertel“ auf sich warten.

Torwart Yannick Bender vom FC Benfe, hier durch eine Bogenlampe bezwungen, erlebte einen aufreibenden Nachmittag in Feudingen. Bei einem Gegentor ist er mit in der Verlosung, später hält er einen Elfmeter – und am Ende stürmt er vorne mit. Foto: Nasser Trabulsi

Erst Tim Eckhardt erzielte per Kopf nach einer Flanke von Sam Müller die Führung (23.). Einen Freistoß von Benjamin Pfeiffer ließ Benfes Torwart Yannick Bender abprallen und Nils Althaus staubte ab – 2:0 (35.). Von Benfe war bis zur Halbzeit nichts zu sehen, da Feudingen einfach zu dominant auftrat.

Nach der Pause erhöhte Nils Althaus nach einer Flanke von Daniel Göbel auf 3:0 (59.) – dies sah nach einer Vorentscheidung aus. Als Sam Müller einen Elfmeter für Feudingen verschoss – Bender parierte – und so das 4:0 liegen ließ, schien dies verschmerzbar. Die Schlussphase wurde aber dann doch turbulent.

Christoph Stöcker brachte Benfe mit einem Sonntagsschuss aus 18 Metern wieder ins Spiel (82.), zwei Minuten später verkürzte Markus Gahler auf 2:3 aus Benfer Sicht (84.).

Kurz vor Schluss gab es noch einmal einen Freistoß, bei dem sich alle Spieler inklusive FCB-Torhüter Bender im Feudinger Strafraum versammelten, doch es blieb beim Sieg des SVF. Benfes Trainer Boris Jonjic war sich sicher: „Hätten wir fünf Minuten weitergespielt, hätten wir noch den Ausgleich erzielt.“

TSV Aue-Wingeshausen - Grün-Weiß Eschenbach 1:1 (0:1). Beide Mannschaften investierten von Beginn an sehr viel, um die Spielkontrolle an sich zu reißen. Letztlich erarbeitete sich der TSV ein optisches Übergewicht, wobei allerdings nur drei Halbchancen heraussprangen. Marc Koch, Lars Koch und Marcel Euteneuer scheiterten aber.

Nach einer guten halben Stunde rückte Schiedsrichter Santos Chiarello in den Mittelpunkt der Begegnung, als er einen indirekten Freistoß für Eschenbach gab. Eine Fehlentscheidung aus Sicht des TSV, laut dem Lars Koch den Ball mit dem Knie und nicht mit dem Fuß zurück zum Torwart spielte, was keinen Regelverstoß darstellt. Warum all dies erwähnenswert ist? Weil Eschenbachs Toni Schäfer den Ball scharf auf Marvin Weber spielte, der den Ball über die Linie drückte. In der Folge ließ Eschenbach Chancen zum 2:0 aus.

In Halbzeit zwei sahen die Zuschauer eine ähnlich gute Begegnung. Diesmal schimpfte Eschenbach über den Schiedsrichter. Die Bank der Eschenbacher wollte ein klares Handspiel in der Entstehung des Ausgleichs von Marc Koch gesehen haben, welches der Schiedsrichter nicht ahndete. In der 87. Minute pfiff der Schiedsrichter die Begegnung ab. Eschenbachs Trainer Michael Schmoranzer: „Unterm Strich war das Ergebnis in Ordnung. Leider hatte der Schiedsrichter einen rabenschwarzen Tag.“

Sportfreunde Edertal - SV Oberes Banfetal 5:0 (2:0). Bis zur 40. Minute stand der personell aktuell stark gebeutelte SVO sehr tief und kompakt und widersetzte sich den Hausherren sehr erfolgreich, bis kleine Fehler die Niederlage der Banfetaler einleiteten. Nach einer abgewehrten Ecke der Edertaler war Dominik Szczurek gedankenschnell und stocherte den Ball ins Tor (39.). Kurze Zeit später chippte Jan Grebe den Ball auf Michael Prib, der diesen gekonnt mit der Brust annahm und zum 2:0 für Edertal vollendete (42.).

Edertals Lucas Schmidt (l.) hebt ab, während Banfetals Marco Sabau versucht, den Ball unter Kontrolle zu bekommen. Sein Torwart Eugen Reimer hält sich bereit, das Leder zu fangen. Foto: Nasser Trabulsi

Nach der Pause ging Lucas Schmidt im Strafraum nach einem Zweikampf mit Ricco Weil zu Boden. Den daraus resultierenden Elfmeter verwandelte Steffen Linde souverän (50.) – schon das siebte Saisontor des Sportfreunde-Innenverteidigers.

„Das 0:3 hat uns die letzte Motivation genommen“, sagte SVO-Trainer Marco Schiavone über den aus seiner Sicht umstrittenen Elfmeter, nach dem Szczurek (73.) und Sinan Var die weiteren Tore erzielten (83.). Edertal festigt mit dem Sieg den dritten Tabellenplatz.

Der SVO ist die klaren Niederlagen gegen Edertal inzwischen gewohnt. Acht der neun zurückliegenden Duelle gingen bei einem Remis an Edertal. Tordifferenz für die Sportfreunde in diesen Spielen: 39:11.

VfB Banfe - SpVg Kredenbach/Müsen 2:2 (1:1). „Das waren zwei verlorene Punkte“, fasste VfB-Trainer René Röthig das Unentschieden gegen offensiv starke Kredenbacher zusammen, bei denen Marvin Menn und Christian Hinnenkamp nach Verletzungen wieder dabei sind. Zu Beginn agierten beide Mannschaften mit einer Dreierkette. Banfe attackierte früh, war jedoch während des eigenen Ballbesitzes zu hektisch. Nils Poburski besorgte die Führung und belohnte seine Mannschaft (18.). Kurz vor der Pause nutzte Philipp Beusen einen Fehler von Tobias Ermert aus und ließ auch Banfes Torwart Andre Becker keine Chance – 1:1 (43.).

Nach der Pause hatte Banfe die Partie weiterhin im Griff und ging folgerichtig erneut in Führung durch Tim Schmidt (55.). Bei langen Bällen offenbarten sich in der letzten halben Stunde der Begegnung Unsicherheiten aufseiten der Hausherren, die die Gäste zu nutzen wussten. Philipp Beusen glich nach einem dieser langen Eisen aus (69.). Trotz chancenmäßiger Überlegenheit blieb es bei einer Punkteteilung, was laut Facebook-Post des VfB eine „eisige Stimmung“ in der Kabine zur Folge hatte.

SV Schameder - SV Dreis-Tiefenbach Absetzung. Die Partie wurde wegen Unbespielbarkeit des tief gefrorenen Rasenplatzes abgesagt.