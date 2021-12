SV Feudingen zwischen Don Quijote und Waterloo

Pass in die Gasse #305

Der SV verliert in Netphen ein „Sechs-Punkte-Spiel“, das nicht hätte stattfinden dürfen - symptomatisch wie grausam in Minute 93.

Schlimmer geht es nimmer für den SV Feudingen. Die 1:2-Auswärtsniederlage beim direkten Kellerkonkurrenten SV Netphen war nicht nur der erfolglose Griff nach einem der letzten Strohhalme gegen den drohenden Abstieg. Es war vor allem der dramaturgische Ablauf des Spiels, der den Wittgensteinern auch Tage später noch schwer zusetzen dürfte.

Alles ging schon unter schlechten Vorzeichen los. Hier ein von Schnee, Eis und Matsch gezeichneter Platz, der einen Anpfiff nicht hätte erfahren dürfen – da waren sich Heim- und Gastmannschaft einig. Doch Schiedsrichter Serdar Birkan bewertete die Situation anders und pfiff eine Partie an, deren „Fußball“ auch ein Harvester hätte verrichten können. Kein Spielaufbau, kein Kurzpassspiel, Hauptsache weg mit der Murmel. Nach Toren auf beiden Seiten sah es lange nach einem gerechten Remis aus, doch die 93. Minute fasste Weltmeister Andreas Brehmes bereits vor Jahren für die Feudinger zusammen: „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß!“ Es folgte ein Handelfmeter der Marke „angeschossen“ und für die Gäste ein psychologisches Waterloo.

Kampf gegen Windmühlen

Sieben Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz, im letzten Spiel des Jahres wartet mit dem TuS Deuz zudem ein Gegner, der seit dem ersten Spieltag unter den Top 3 steht. SV-Coach Markus Urner sprach hinterher von einem Kampf gegen Windmühlen. Hoffentlich ergeht es der Truppe ja am Saisonende besser als dem berühmten Don Quijote, dem erst im Antlitz seines Fiebertodes die Realität seines Handelns (zu spät) klar wurde.

