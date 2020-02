Was für viele Fußballer wie ein schlechter Scherz klingen mag, meint Nele Letzel ernst. „Ich weiß echt nicht, wie realistisch es ist, dass wir im Jahr 2020 noch weitere Tore schießen oder vielleicht mal einen Punkt holen werden.“ Doch geht es nach ihren drei Trainern, Andreas Letzel, Jannik Jendryschik und Jörn Schneider, sollen sie und ihre Teamkolleginnen der Frauenmannschaft des SV Feudingen exakt diese Ziele erreichen.

Was dieser Forderung so besonderes anhaftet, zeigt ein Blick auf die Situation: In der Fußball-Kreisliga A steht der SVF nach 14 Spielen mit null Punkten sowie einem Torverhältnis von 1:236 auf dem letzten Tabellenplatz. Absteigen kann das Team nicht mehr, da die Liga im Kreis Siegen-Wittgenstein sowieso die unterste Spielklasse ist. Unweigerlich tut sich nun die Frage auf, wie es vor dem Pflichtspielauftakt 2020 am Sonntag beim FSV Gerlingen (17 Uhr, Gerlingen) um das Durchhaltevermögen der Mannschaft bestellt ist?

0:31 gegen SG Hickengrund

„Die Gegnerinnen sollen kein Mitleid haben, das ist uns sehr wichtig“, erläutert Letzel und fügt an: „Ansonsten würden wir dabei nichts lernen.“ Dass dies in der Regel nicht vorkommt, beweisen Ergebnisse wie 0:31 (gegen die SG Hickengrund) oder gar 0:33 (gegen die SG Lütringh./Oberv./Kleush.). Dass die Kickerinnen an der reinen Statistik aber auch nicht zerbrechen, beweist die Tatsache, dass sich die Mannschaft in der Wintervorbereitung aufopferungsvoll auf die verbleibenden zwölf Spiele vorbereitet hat.

Neben Jannik Jendryschik und Jörn Schneider ist Andreas Letzel einer der drei Trainer der Frauenmannschaft des SV Feudingen. Foto: Florian Runte

Dabei ging das Trainertrio besonders auf einen Hinweis von den Spielerinnen ein: „Die Mädels verlangen von uns, dass wir ihre Fehler klar und direkt ansprechen, auch wenn es noch so häufig vorkommt“, erklärt Trainer Jannik Jendryschik. Diese Forderung hat das Trainerteam über einen Feedback-Fragebogens von den selbstkritischen Spielerinnen erfahren. Auch hier gilt: Kein Mitleid, sondern Ehrlichkeit.

Ein weiteres Mittel der Trainer sind klare Zielsetzungen vor den Spielen: „Wir versuchen, so doof das klingt, erstmal nur einstellig zu verlieren“, so Jendryschik weiter. In der laufenden Saison gelang dies jedoch nur einmal gegen SV Fortuna Freudenberg III. „Das ist natürlich dann für alle schwierig, wenn das nicht immer funktioniert, aber man muss sich vor Augen halten, dass fast alle Spielerinnen vorher nie wirklich Fußball gespielt haben“, führt Jendryschik weiter aus.

In den vergangenen Monaten stiegen nur zwei Spielerinnen aus, laut Letzel völlig unerwartet: „Damit hätte eigentlich niemand gerechnet, aber letztlich muss man das akzeptieren und nach vorne schauen.“

Ein Mutmacher vollzog sich dann Mitte November, als Isabelle Gütting ausgerechnet beim Wittgensteiner-Duell mit dem FC Ebenau II das erste (und bisher einzige) Saisontor der Feudinger erzielte – Letzel: „Es war vielleicht kein so spektakuläres Tor, aber einfach die Tatsache, dass es endlich passiert ist, war wichtig.“

Ehrentreffer gegen FC Ebenau II war ein Mutmacher

Auch wenn es letztlich der Ehrentreffer zum 1:16 war, sei es für die Spielerinnen auf dem Platz „ein echt geiles Gefühl“ gewesen, so Letzel . Das Video von Güttings Treffer, bei dem sie sich den Ball im Sprint an Ebenaus Torfrau Lea Frettlöh erst vorbeigespitzelt und dann eingeschoben hat, ist innerhalb der Mannschaft ein Klassiker und auch von Seiten des Vereins hagelte es im Anschluss Glückwünsche. Um die anspruchsvollen Ziele der Rückrunde zu erreichen, lag der Fokus der Wintervorbereitung verstärkt auf der Kondition, die hatte in der Hinrunde teilweise gefehlt.

Aufgeben kommt in Feudingen ohnehin nicht in Frage, dafür ist das Team viel zu intakt, beschwört Letzel: „Bei uns verstehen sich alle sehr gut, auch wenn wir vorher nicht befreundet waren, merkt man immer wieder, was das für eine super Truppe ist.“ Die Höhen und Tiefen haben zusammengeschweißt.