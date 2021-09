SV Oberes Banfetal feiert ersten Sieg, Remis im Spitzenspiel

Siegen-Wittgenstein. Der SV Oberes Banfetal siegt in der Kreisliga A der Fußballerinnen. Der FC Ebenau steht jetzt allein an der Spitze.

Nach dem Sieg in der ersten Pokalrunde hat es für die Fußballerinnen des SV Oberes Banfetal nun auch in der Liga geklappt. Gegen den SuS Niederschelden ist ein 3:1-Sieg in der Kreisliga A Siegen-Wittgenstein herausgesprungen. Während der TuS Dotzlar beim TuS Alchen nach ausgeglichener erster Halbzeit am Ende klar unterlag, ist der FC Ebenau durch einen kampflosen 2:0-Sieg beim SV Feudingen nun alleiniger Tabellenführer. Die bislang ebenfalls stark auftrumpfenden Sportfreunde Siegen II und die SG Lütringhausen/Oberveischede/Kleusheim trennten sich nämlich 4:4.

SV Oberes Banfetal - SuS Niederschelden 3:1 (2:1).Tore: 1:0 Laura Franz (5.), 1:1 Svea Oerter (12.), 2:1/3:1 Kira Wamich (40., 52.).

TuS Alchen - TuS Dotzlar 5:1 (1:1).Tore: 1:0 Sarah Afflerbach (22.), 1:1 Celine Wirth (37.), 2:1 Sarah Mengel (46.), 3:1 Selina Flegel (53.), 4:1 Tanja Gräbener (70.), 5:1 Sarah Mengel (71.).

Sportfreunde Siegen II - SGLütringhausen/Oberveischede/Kleusheim 4:4 (2:2).Tore: 0:1 Natalie Mikrjukov (9.), 0:2 Sandra Siepmann (10.), 1:2/2:2 Lea Hebel (17., 28.), 2:3 Marie Rademacher (55.), 3:3 Tara Dhariwal (85.), 3:4 Natalie Mikrjukov (90.), 4:4 Luca Barth (90.).

SV Setzen - FSV Gerlingen 4:2 (2:0). Tore: 1:0 Sarah-Luisa Gotthardt (10.), 2:0/3:0 Sara Hasani (35., 48.), 3:1 Laura Maiworm (55.), 4:1 Sara Hasani (70.), 4:2 Lisa Schreiber (80.).

SV Dreis-Tiefenbach II - Fortuna Freudenberg III 1:10 (1:6).Tore: 1:0 Bleona Ahmeti (1.), 1:1/1:2/1:3 Sophia Kielmayer (3., 15., 24.), 1:4/1:5 Melissa Cetin (25., 30.), 1:6 Sophie Kielmayer (36.), 1:7 Melissa Cetin (46.), 1:8 Sophie Kielmayer (48.), 1:9 Melissa Cetin (54.), 1:10 Sophie Kielmayer (88.).

