SV Schameder: Spielwertung zugunsten der Frauenmannschaft

Schameder. Der SV Hohenlimburg trat wegen eines Coronaverdachts nicht beim SV Schameder an. Warum es nun eine Spielwertung gibt.

Die Fußballerinnen des SV Schameder haben ihr Bezirksliga-Spiel gegen den SV Hohenlimburg 10 kampflos gewonnen. Die Gäste aus der Hagener Vorstadt waren am Sonntag nicht zur Partie am Flugplatz angetreten. Als Grund wurde ein Coronaverdacht bei einer Hohenlimburger Spielerin angegeben, weshalb die Partie am Samstag zunächst offiziell abgesetzt wurde.

Neue Spielordnung sieht Wertung vor

Warum dann nun die Spielwertung? „Für eine Spielverlegung wegen eines Coronaverdachts benötigen wir einen Beleg des Verdachts vom Gesundheitsamt. Und den kann Hohenlimburg nicht vorlegen“, begründet Staffelleiter Wolfgang Waßerloos.

Sollte Hohenlimburg den Beleg nachreichen, könne die Wertung rückgängig gemacht werden und die Partie neu angesetzt werden. Dazu werde es aber wohl nicht kommen, sagt Waßerloos, der diesbezüglich bereits in Kontakt mit den „Zehnerinnen“ stand.