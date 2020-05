Pass in die Gasse Online Header Von Heiko Rothenpieler

Pass in die Gasse #223

Pass in die Gasse #223 SV Schameder: Wenn dir ein paar Klicks um die Ohren fliegen

In Wittgenstein macht gerade ein Interview die Runde, das gar nicht stattfand. Was als Scherz begann, entpuppte sich schnell als Eigentor.

Seit einigen Tagen macht in diversen WhatsApp-Gruppen in Wittgenstein ein Interview die Runde, in dem SV Schameders Spielertrainer Jan Kevin Knebel Auskunft zur aktuellen Lage gibt.

Kevin Knebel dürfte nicht schlecht gestaunt haben über sein „Interview“, das ihm von einem Scherzbold angedichtet wurde. Foto: Florian Runte

Die Antworten reichen von organisierten Trinkgelagen bis zu angedrohten Tretereien auf dem Spielfeld. Teams im unteren Tabellendrittel sollten zudem bei einem Abbruch der Saison absteigen, „denn die sind einfach nur schlecht und die sollte man jetzt nicht belohnen.“ Der ganze Artikel, so suggeriert das herumgeschickte Bild, soll in einem Internetportal erschienen sein. Der Haken ist nur: das Interview hat es nie gegeben, Knebels Sätze sind frei erfunden.

„Typisch SV Schameder, typisch Kevin Knebel“

Das Ganze wurde von einer Person aus den eigenen Vereinsreihen am heimischen Rechner zusammengetüftelt und dann intern weitergeleitet. Dummerweise kennt das Internet nur keine „Stille Post“ und noch weniger die Grenzen eines Gruppen-Chats. Dritte sehen schlichtweg das Original-Logo des Internetportals, das Original-Foto eines Fotografen, auf dem Knebel zur Mannschaft spricht, zudem taucht das Internetportal im Text als Fragensteller auf.

Außerhalb von Schameder wurde über Knebels Antworten kräftig der Kopf geschüttelt, „typisch Schameder“ und „typisch Knebel“, heißt es. Der Trainer selbst versucht dem Ganzen „halbwegs locker“ zu begegnen. Der Urheber hingegen dürfte gerade mit einigen Schweißperlen aufwachen. Da hatte er sich am PC so viel Mühe für einen guten Witz gegeben und dabei doch glatt vergessen, dass er mit dem Eigentum anderer und dem Image eines Vereins spielt.

Inzwischen hat der SV Schameder eine Klarstellung auf seiner Facebookseite veröffentlicht.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.