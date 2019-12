Sven Michel: „Wir werfen alles rein, um das zu packen“

Paderborn/Alchen. Mit 29 Jahren hat Sven Michel, der einst aus dem Freudenberger Stadtteil Alchen auszog, um Fußball-Profi zu werden, sein Ziel mehr als nur erreicht. Nach Auftritten in der 2. und 3. Liga schaffte er mit dem SC Paderborn vor dieser Saison den Sprung in die 1. Bundesliga. Stationen auf seinem Weg dorthin waren der SuS Niederschelden, Sportfreunde Siegen, Borussia Mönchengladbach und Energie Cottbus. Nach absolvierter Hinrunde im Oberhaus und mit dem Erfolg im letzten Spiel des Jahres gegen Eintracht Frankfurt (2:1) im Rücken stand Sven Michel unserer Zeitung Rede und Antwort.





Sven Michel, Ihre erste Halbserie in der Fußball-Bundesliga ist beendet. Wie fällt Ihre Zwischenbilanz mit dem SC Paderborn aus?

Sven Michel: Von den Punkten her ist es sicher nicht das, was wir können. Es hat zu viele Spiele gegeben, in denen wir uns selbst geschlagen haben. Es hat sich wie ein roter Faden durchgezogen. Das müssen wir in der Rückrunde unbedingt abstellen, wenn wir in der Liga bleiben wollen.





Wie würden Sie Ihre Position im Kader beschreiben?

Ich denke, dass ich eine wichtige Rolle in der Mannschaft habe. Ich gehöre fest dazu, bin in allen Spielen eingesetzt worden und werde in der Rückrunde Gas geben, um mich in die Startelf zurückzukämpfen.





Ist Ihnen die Rolle des kleinen, flinken Stürmers auf den Leib geschneidert?

Na ja, als ich nach Paderborn gekommen bin, war ich eigentlich ein Mittelfeldspieler. Dort habe ich ja auch bei den Sportfreunden Siegen und Borussia Mönchengladbach gespielt. Erst in Paderborn bin ich zum Mittelstürmer umfunktioniert worden. In dieser Rolle gehe ich jetzt voll und ganz auf.







Ein jubelnder Sven Michel: Zwei Tore hat der Alchener in der Vorrunde für Paderborn erzielt. Das wichtigste: Der 1:0-Siegtreffer in Bremen Anfang Dezember. Foto: OB via www.imago-images.de

Apropos Mönchengladbach: Sie sind Anfang 2013 von Siegen nach Gladbach gewechselt in der Hoffnung, da schon den Durchbruch zu schaffen. Das hat letztlich nicht geklappt. War es rückblickend betrachtet eine verlorene Zeit in Ihrer Karriere?

Ich sag mal ,Jein’. Jedenfalls hat es mich im Nachhinein geärgert, dass ich nach Mönchengladbach gegangen bin, weil ich da vom damaligen Trainer Lucien Favre nicht wirklich eine Chance in der Bundesliga bekommen habe und meistens in der Regionalliga spielen musste. Auf der anderen Seite war es mit der Mannschaft eine sehr schöne und coole Zeit, in der ich viel Spaß hatte und auch viel gelernt habe.



Sie haben Ihre Karriere danach beim FC Energie Cottbus fortgesetzt, sind mit den Lausitzern aber in die 3. Liga abgestiegen. Spürten Sie da, dass Ihre Karriere an einem Scheideweg angekommen ist?

Auf jeden Fall. Ich stand mit meiner Frau da und wir wussten nicht recht, wie es weitergehen würde. Dann kam der SC Paderborn auf meinen Berater zu, wollte mich verpflichten. Klar, die Perspektive dort war eine andere. Ich habe mich trotzdem für diesen Schritt entschieden.

Jetzt bin ich froh darüber, denn seit Steffen Baumgart Trainer ist, geht es nach oben. Als wir dann in diesem Frühjahr in Dresden den Aufstieg in die 1. Liga perfekt gemacht haben, ging für mich ein Traum in Erfüllung. Mit 29 Jahren in der Bundesliga spiele. Besser spät als gar nicht.





Und wenige Monate später schossen sie in Ihrem ersten Bundesliga-Spiel gleich ein Tor…

Ja, das war in Leverkusen für mich natürlich auch etwas ganz Besonderes, aber mir wäre lieber gewesen, wir hätten seinerzeit gepunktet und nicht 2:3 verloren. Deshalb war mein zweites Tor in der Nachspielzeit zum 1:0-Sieg Anfang Dezember in Bremen für mich persönlich, aber auch für die Mannschaft und den Verein viel wichtiger.



Der SC Paderborn ist aus der dritten in die erste Liga durchmarschiert, hat den kleinsten Etat aller 18 Erstligisten. Wie würden Sie das Umfeld beschreiben?

Wird sind ein kleiner, dafür aber für die Fans sehr nahbarer Verein und eine Mannschaft zum Greifen. Auch das ist irgendwie was ganz Besonderes.





Und der Trainer, was ist der für ein Typ?

Ich bezeichne Steffen Baumgart als positiv-verrückt. Er lebt Fußball und erreicht mit seiner Emotionalität und Einstellung damit den gesamten Verein, reißt alle mit.



Trotz des wichtigen 2:1-Sieges am vergangenen Sonntag gegen Eintracht Frankfurt geht der SC Paderborn als Tabellenletzter in die Rückrunde. Wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, den Klassenerhalt tatsächlich zu schaffen?

Wir werden alles in die Waagschale werfen, um das zu packen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das auch schaffen können. Es muss aber in der Rückrunde alles zusammenlaufen. Klar ist aber auch: Steigen wir ab, ist das in Paderborn kein Weltuntergang.





Blicken wir auf Ihre Anfänge als Fußballer zurück. Gibt es noch viele Kontakte zu Ihren Ex-Vereinen im Siegerland?

Auf jeden Fall, vor allem beim SuS Niederschelden habe ich noch einige Kumpels. Und was die Sportfreunde Siegen angeht, schaue ich immer nach den Ergebnissen. Die spielen ja mit unserer U21 in der Oberliga Westfalen.

Ihr Heimatverein TuS Alchen hat ja leider seine erste Mannschaft aus der Kreisliga A zurückziehen müssen…

Das habe ich auch mitbekommen und das ist sehr schade. Ich denke, da sind in der Vergangenheit einige Fehler gemacht worden. Ich stehe gerne als Berater oder Unterstützer zur Verfügung, aber so, wie es Bremens Profi Nuri Sahin bei seinem Heimatverein RSV Meinerzhagen macht, kann und will ich das nicht. Das wäre mir echt zu stressig.





Ein Großteil Ihrer Familie lebt in Alchen. Spüren Sie aus der Distanz auch deren Unterstützung?

Klar. Meine Familie hat mich auf meinem Weg immer bestärkt, vor allem mein Vater, der mich zwischenzeitlich ja auch beraten hat.

Er ist wie ich ein Fußball-Verrückter, ist bei allen Heimspielen dabei. Zu allen Auswärtsspielen kann er zurzeit nicht fahren. Ich glaube, er ist mein größter Fans, aber auch mein größter Kritiker. Wenn ich scheiße gespielt habe, dann sagt er mir das auch klipp und klar.





Sie sind mit 29 Jahren im besten Fußballer-Alter. Wie sollen die nächsten Jahre für Sie aussehen?

Das Wichtigste ist, gesund zu bleiben. Zurzeit fühle ich mich fit, und Gott sei Dank bin ich bislang auch von schweren Verletzungen in meiner gesamten Laufbahn verschont geblieben. Wenn es nach mir geht, spiele ich noch zehn Jahre im Profifußball. Das muss nicht zwingend in Paderborn sein. Ich bin da für alles offen.