Frauenfußball Tapferer Kampf in Schameder, Sechser-Pack in Beddelhausen

Wittgenstein. 0:12 verlor der FC Ebenau das Hinspiel gegen die Siegener Sportfreundinnen. Auch diesmal gab’s wieder „Haue“ – aber andersrum.

Während in Schameder die Überraschung ausgeblieben ist, „versenkte“ der FC Ebenau den Tabellendritten SF Siegen II – das Wochenende der heimischen Fußballfrauen im Überblick.

Kreispokal: SV Schameder – SV Fortuna Freudenberg 1:4 (1:3). Im Viertelfinale des Kreispokals hielt der SV Schameder gegen den hochfavorisierten Westfalenligisten aus Freudenberg tapfer dagegen. Nach schwierigen Wochen mit Personalsorgen fand Trainer Gerrit Baumgart daher auch lobende Worte für seine Mannschaft und verwies indes auf die hohe Qualität des Gegners: „Man hätte ja auch Schlimmeres erwarten können. Das Ergebnis ist völlig in Ordnung, wenn man sich anguckt, was der Gegner personell zu bieten hat. Wir haben sehr gut verteidigt und auch eigenen Torchancen kreiert.“ Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielte Nora Kolbe (36.).

A-Kreisliga: OB „neben der Kappe“

FC Ebenau – SF Siegen II 9:3 (4:1). Nach der Hinspiel-Vorführung von 0:12 hatten sich die Ebenauerinnen viel vorgenommen. Dieses Mal traten die Gäste zudem ohne Verstärkung ihrer Regionalliga-Garde an. Gesagt, getan, beantwortete Ebenau noch vor der Halbzeit den Führungstreffer der Sportfreunde (14.) mit vier Toren von Tessa Grauel, Emma Möldner und einem Doppelpack von Karla Mengel. Direkt nach Wiederanpfiff ging das Scheibenschießen weiter. Neben Theresa Womelsdorf war es wieder Torjägerin Mengel, die mit vier weiteren Treffern einen Sahnetag erwischte. Coach Jörg Mengel war sehr zufrieden: „Wir waren über 90 Minuten das bessere Team und haben ein richtig gutes Spiel abgeliefert.“

SV Oberes Banfetal – TuS Alchen 1:7 (0:5). Als „Zwei-Phasen-Spiel“ bezeichnete SVO-Trainer Tobias Reuter die deutliche Heimniederlage gegen den klaren Favoriten aus Alchen. Vor allem in Halbzeit eins sei man „neben der Kappe“ gewesen. Statt den Ball in den eigenen Reihen zu behaupten, versuchten es die SVO-Frauen mit langen Bällen, die jedoch postwendend zurückkamen. In der zweiten Hälfte wurde es dann besser und man kam selbst zu Torchancen, doch sei der Sieg laut Reuter natürlich ein verdienter gewesen: „Alchen ist schon stark. Im Vergleich zum Spitzenreiter Drolshagen haben die nochmal etwas mehr auf dem Kessel.“ Den Ehrentreffer zum 1:7 erzielte Theresa Müller in der 89. Minute.

SG Johannland/Salchendorf – TuS Dotzlar 2:0 (1:0). Bereits vor den Ostertagen verlor der TuS Dotzlar auf dem Hainchener Sportplatz durch ein frühes und spätes Gegentor (8., 92.). Trainer Thorsten Gans haderte vor allem mit der Chancenverwertung: „Ich kann der Mannschaft noch nicht mal einen Vorwurf machen, außer dass wir das Tor nicht getroffen haben. Es gibt so Tage, wo einfach das nötige Glück fehlt.“ Doppelt bitter: Torgarantin Celine Christin Wirth verletzte sich bereits nach 37 Minuten und wird wahrscheinlich auch die beiden nächsten Spiele gegen Ebenau und SF Siegen II verpassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein