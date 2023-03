Bisschen weiß, bisschen grün: So wie das Geläuf in Schameder sahen am Wochenende einige heimische Sportplätze aus.

Keine Spiele am Sonntag

Keine Spiele am Sonntag Teils Erstaunen über Generalabsage beim Kreisliga-Fußball

Siegen-Wittgenstein. Schnee und Frost: Recht früh hatte sich der Fußballausschuss entschieden, allen Kickern der Kreisliga A bis D frei zu geben.

Liegt noch Schnee oder liegt keiner mehr? Kann gespielt werden oder nicht? Diese Frage unter den Fußballern war für viele schon beantwortet, bevor der Sonntag begann: Im Kreis Siegen-Wittgenstein fanden so gut wie keine Spiele statt.

Während in der Regionalliga neben Steinbach-Haiger auch das Spiel des 1. FC Kaan-Marienborn bereits am Samstagvormittag abgesetzt worden waren, folgte kurz danach dann auch das Nein für die untersten Amateurligen – Generalabsage aller Seniorenspiele der Kreisliga A bis D . Die Verantwortlichen des Fußballkreises reagierten damit auf die Schneefälle in der Nacht von Freitag auf Samstag und die frostigen Temperaturen. Die Wetterprognosen seien schlecht, und auf der Mehrzahl der Plätze hätte nicht gespielt werden können, hieß es.

Vereine teils überrascht über Ausfälle

Die Absage erstaunte manche Klubs, zumal am Samstag Jugendspiele stattfanden. In den sozialen Medien fanden sich aus verschiedenen Spielklassen Beiträge der Vereine, dazu teils kritische Kommentare zur generellen Spielabsetzung, die es beim Nachwuchs nicht gab.

Die Lage war von Ort zu Ort unterschiedlich – hier noch Schnee auf dem Platz, ein paar Kilometer weiter grüner Untergrund. In Birkelbach, wo die Platzkommission am Mittag entschieden hatte, dass gespielt werden kann, stieg somit nur das Match des Bezirksligateams gegen Serkenrode/Fretter, nicht aber das zuvor angesetzte B-Kreisliga-Spiel der SF-Zweiten gegen Aue-Wingeshausen.

Frauen liefen auf, Männer nicht

Anderes Beispiel: Auf dem Kunstrasen der SpVg. Bürbach fand das Spiel der Bezirksliga Frauen statt, wohingegen die Männer der Kreisliga B im Anschluss nicht zum Zuge kamen. In der Kreisliga A der Frauen wurde am Wochenende ebenfalls durchweg nicht gespielt.

Auch wenn sich also einer Reihe Mannschaften die Austragung gewünscht hatte, müssen sich alle nun auf einen ordentlichen Satz Nachholspiele einstellen – ein hartes Los vor allem für die mit 17 Teams bestückte Kreisliga A Si-Wi, in der bereits am vergangenen Mittwoch ein kompletter Spieltag gecancelt worden war.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein