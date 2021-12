Tennis-Asse und Schützen machen die Gemeinde stolz

Erndtebrück. Der TC Gottfried von Cramm und die SLG Wittgenstein werden als Erndtebrücker „Mannschaften des Jahres“ ausgezeichnet.

Zwei Sportarten, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Die eine nutzt Tennisschläger und den Filzball, wohingegen die zweite Sportart mit scharfer Munition ein Ziel fokussiert.

Die Gemeinde Erndtebrück hat es nun aber geschafft und die Tennisspieler des TC Gottfried von Cramm Erndtebrück (Herren30) und die Schützen der SLG Wittgenstein zusammenzuführen. Denn: Beide Teams dürfen sich nun offiziell „Mannschaft des Jahres“ der Erntebrücker Gemeinde nennen.

Die Schießleistungsgruppe, mit ihren Disziplinen ZG 2 (Zielfernrohr Gewehr, dienstlich) und ZG 3 (Zielfernrohr Gewehr, freie Klasse) bekam diesen Titel dabei für das Jahr 2019 verliehen. Stefan Althaus, Werner Gerstenberger, Hartmut Krüger und Alexander Lobodzinski von der ZG 2, sowie Thomas Haßler, Werner Gerstenberger, Hartmut Krüger und Alexander Lobodzinski von der ZG 3, wurden im Tennisclub in Erndtebrück durch die Vorsitzende des Gemeindesportverbandes Erndtebrück, Maria Breuer, und Bürgermeister Henning Gronau geehrt. Stellvertretend für seine Sportkameraden nahm der Erndtebrücker Schütze Hartmut Krüger, der in beiden Abteilungen schießt, Pokal, Blumenstrauß und Urkunde entgegen.

Aufstieg in die Bezirksklasse

Im Schießsport feierten die Schützen aus der Edergemeinde bisher einige Erfolge. In 2019 waren die herausragenden Highlights die beiden Mannschaftssiege „Deutsche Meister“ über 300 Meter Entfernung, sowie der Deutsche-Meister-Titel im Einzel von Hartmut Krüger über 300 Meter.

Für das anschließende Jahr 2020 wurde hingegen die Herrenmannschaft 30 des Tennisclubs Gottfried von Cramm geehrt und nahm Glückwünsche zur „Mannschaft des Jahres 2020“ entgegen. Grund dafür war der Aufstieg von der Kreisliga in die Bezirksklasse. Gerhard Wörster und Dirk Schneider --die den Pokal stellvertretend an sich nahmen – zeigten nach der Ehrung mit Stolz den neu renovierten Bereich des Tennisclubs. In Eigenleistung sind hier in vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden großartige Räume zum Feiern entstanden. Und dadurch ein würdiger Rahmen für diese besondere Ehrung der Gemeinde Erndtebrück.

