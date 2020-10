Tennis gilt als Individualsport – Hallen schließen trotzdem

Sauerland. Rund um den „Grenzfall“ Tennis herrscht Klarheit bei den wichtigsten Fragen. Spannend wird die Frage, was nun aus der Winterspielrunde wird.

Für Tennisspieler hat sich mit Blick auf die neue Coronaschutzverordnung die Frage, ob ihre Sportart als Individualsportart definiert wird, erübrigt. Die Hallen werden geschlossen – dort kann der Sport nicht betrieben werden.

Doch wie sieht es mit den Tennislehrern aus? Dürfen sie ihrem Beruf nachgehen und Training geben? Diese Frage ist noch offen. Immerhin: Wie die NRW-Staatskanzlei auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte, zählt Tennis ebenso wie die Leichtathletik zu den Individualsportarten. Tennis unter freiem Himmel ist erlaubt – was im November aber eher theoretischen Wert hat.

Sportausschuss des WTV tagt

„Die Tennishallen in Nordrhein-Westfalen werden ab heute definitiv geschlossen“, sagte Elmar Schlüter, Sprecher des Westfälischen Tennis-Verbandes. Der Sportausschuss des Westfälischen Tennisverbandes wird deshalb heute darüber beraten, wie es mit dem Mannschaftsspielbetrieb in der aktuell laufenden Saison 2020/2021 weitergeht. Dabei steht in erster Linie die Frage im Raum, ob die Saison beispielsweise verschoben oder vielleicht sogar ganz abgesagt wird.