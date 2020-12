Tennis: Westfälischer Verband räumt Vereinen mehr Zeit ein

Siegen-Wittgenstein. Der Westfälische Tennisverband hat einen Terminplan für die Saison 2021 vorgelegt. Für die Vereine erhöht sich der zeitliche Spielraum.

Auch für die aktiven Tennisspieler im Kreis Siegen-Wittgenstein war 2020 kein sehr schönes Jahr. Die Medensaison 2020 wurde nur in Teilen und mit neuen Regeln absolviert, viele Mannschaften nutzten die Option des Westfälischen Tennisverbandes (WTV) und traten erst gar nicht an. Gleiches gilt für die laufende, aber zurzeit unterbrochene Hallensaison 2020/2021.

Nun wirft aber auch der WTV den Blick nach vorne und hat die Vereine über seine Pläne für den Mannschafts-Spielbetrieb 2021 informiert. Essenz: Die Vereine bekommen mehr zeitlichen Spielraum für ihre Mannschaftsplanung.

Spielpläne kommen am 1. April

Ein wichtiger Beschluss des Jugend- und Sportausschusses: Die Meldetermine für die Sommersaison werden vom üblichen Termin 31. Januar auf den 5. März verschoben. Dies betrifft die An- und Abmeldung von Mannschaften, die Beantragung einer Spielberechtigung, den Altersklassenwechsel oder die Einstufung einer Mannschaft. Nach der namentlichen Meldung zwischen dem 22. und 31. März und deren Prüfung durch die entsprechenden Gremien erstellt der WTV die Spielpläne, die zum 1. April veröffentlicht werden sollen.

Saisonstart am 8./9. Mai geplant

Saisonstart wäre dann in den Westfalen- und Verbandsligen am 8./9. Mai, also in dem aus den vergangenen Jahren bekannten Zeitraum. Am ersten Juli-Wochenende soll die Saison schon wieder beendet sein, doch können sich noch mögliche Endrunden oder Entscheidungsspiele im August anschließen.

Verschoben werden auch der für den 23. Januar geplante Verbandsjugendtag und der ordentliche Verbandstag, der am 27. Februar hätte stattfinden sollen. Das WTV-Präsidium präferiert stattdessen Präsenzveranstaltungen im Frühjahr - natürlich vorbehaltlich der weiteren Pandemie-Entwicklung.