Wenn der Tennisclub Rot-Weiß Bad Laasphe im Februar zur Jahreshauptversammlung ruft, hat das Mitglied Jörg Hochdörffer in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Tennisbezirks Westfalen-Süd bisweilen interessante Neuigkeiten im Gepäck, die der Verband noch gar nicht an die große Glocke gehängt hat. So war es auch am Aschermittwoch. Diesmal zählte die Nachricht dazu, dass bei den Medenspielen der direkte Vergleich als Zweitwertung für die Tabelle abgeschafft wurde.

Bei Punktgleichheit, die angesichts der kleinen Gruppengrößen gar nicht mal selten vorkommt, ist ab sofort die Scorerwertung („Matches“) ausschlaggebend. Dritt- und Viertwertung sind die Sätze und Games – erst wenn hier überall Gleichstand herrscht, käme theoretisch wieder der direkte Vergleich zum Tragen. „Es soll verhindert werden, dass die Doppel abgeschenkt werden“, erläutert Hochdörffer den Hintergrund dieser Änderung der Wettspielordnung. Ein Nebeneffekt: Häufiger als bisher wird es bis zum letzten Spieltag spannend bleiben.

Ebenfalls neu ist, dass Spieler in mehreren Clubs spielen können, sofern dies in zwei unterschiedlichen Altersklassen geschieht. „Du kannst also am Samstag bei den Herren 40 für Bad Laasphe und am Sonntag als Gastspieler bei den Herren für Erndtebrück spielen“, erläutert es Hochdörffer an einem Beispiel und schränkt ein: „Man darf aber nicht an einem Kalendertag für zwei Mannschaften spielen.“ Dies soll vor allem die kleinen Vereine stärken und den Spielern die Möglichkeit geben, möglichst oft anzutreten. „Wer spielen will, soll spielen.“ Zusätzlich zu den zwei Mannschaften kann ein Spieler theoretisch noch für ein Mixed-Team antreten.

Die dritte Änderung ist nur für die Mannschaftsführer und die Kassenwarte wichtig: Eine Verlegung von Spielterminen ohne Genehmigung durch den Spielleiter der jeweiligen Liga werden ab sofort mit einem Ordnungsgeld belegt.

Vier Meistertitel, aber nur ein Aufstieg in 2019

Hochdörffer überreichte im Namen des Bezirks außerdem einen Glaspokal an die Herren-55-Mannschaft des Vereins, die im Sommer in die Verbandsliga aufgestiegen war. Meister wurden auch die Damen und Herren, die aber mangels Spielermasse jeweils „nur“ in der Vierer-Liga antraten. Da es diese nur auf Kreisebene gibt, steigen beide nicht auf.

Der Vorsitzendes TC Rot-Weiß Bad Laasphe, Christian Hengst (l.) ehrt Paul-Friedrich Metz für 50 Jahre Mitgliedschaft. Foto: Verein

Im Rückblick auf 2019 gab es mit dem Meistertitel der Herren 40 II in der Verbandsliga-Wintersaison 2018/19 noch einen weiteren Titel zu beklatschen, dem aber ein verlorenes Aufstiegsspiel folgte. In diesem Winter klappte es erneut mit dem Titel und auch mit dem Aufstieg – in kommenden Jahr wird bei der Versammlung im Bad Laaspher Restaurant „Hercules“ also wieder geklatscht und gratuliert. Über Ehrenbekundungen und eine neue Vereinsnadel für 50 Jahre Mitgliedschaft freute sich diesmal auch Paul-Friedrich Metz.

Tennisplätze werden im März aktiviert

Laut Rückblick hatte der TC Laasphe im vergangenen Sommer 68 erwachsene Spieler in sechs Mannschaften gemeldet. Bei den Jugendlichen nehmen 35 Kinder am Training von Sabine und Jörg Hochdörffer teil, die 2019 in fünf Teams am Spielbetrieb teilnahmen. In diesem Jahr kommt sogar noch eine weitere Mannschaft hinzu.

Die Plätze werden, wenn das Wetter mitspielt, Ende März wieder aktiviert. Dann soll das im vergangenen Jahr ins Leben gerufene After-Work-Tennis am Montagabend, ebenfalls bei Jörg und Sabine Hochdörffer, neu aufgelegt werden. Ziel ist, Neu- und Wiedereinsteiger soweit zu bekommen, dass sie gegeneinander spielen können. Das Angebot richtet sich auch Nichtmitglieder.

Kreative Lösungen gefragt

Weil die Entscheidung über mögliche Fördergelder im Rahmen des NRW-Programms „Moderne Sportstätte 2022“ noch auf sich warten lassen wird, wird die geplante Erneuerung des Ballzauns rund um die Tennisanlage um wenigstens zwei Jahre zurückgestellt. Ein andere Baumaßnahme ist ohnehin wichtiger geworden. Weil die aktuell bestehende Wasserleitung zum Clubhaus über ein Privatgrundstück führt und diese nach einem Eigentümer-Wechsel nicht mehr geduldet wird, sind kreative Lösungen für eine neue Zuleitung gefragt. Die aktuellen Planspiele schlagen mit einer niedrigen vierstelligen Summe zu Buche, die sich in etwa mit Betrag deckt, der im vergangenen Jahr an zusätzlichen Rücklagen gebildet wurde.

Vorstand unverändert

Apropos Clubhaus: Bei der Aktion einer Supermarktkette („Scheine für Vereine“) sammelten die Rot-Weißen 1800 Coupons, die gegen eine Kompakt-Musikanlage, eine Kaffeemaschine und eine Mikrowelle eingelöst wurden. In Eigenleistung entstand eine neue Sofa-Ecke in Palettenbauweise.

Die Wahlen gingen schnell über die Bühne: Der Vorsitzende Christian Hengst, Kassenwart Maik Kasper, der zweite Sportwart Dietmar Prause, Jugendwart Markus Benner sowie die Beisitzer Matthias Harzheim und Ulrich Göbel wurden allesamt einstimmig wiedergewählt.