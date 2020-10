Tennis Tennisturnier in Bad Berleburg als Anreiz für die Zukunft

Bad Berleburg. Auf der Anlage des TCW Bad Berleburg geht es in Altersklassen bis zur U10 zur Sache. Turniere dieser Art haben Seltenheitswert.

„Das ist schon erstaunlich, auf welchem Niveau die Jungs strategisch und technisch schon sind“, staunte André Braun, Vorsitzender des TC Wittgenstein Bad Berleburg nicht schlecht, als sich die Mats Löcherbach und Frederik Hasner auf dem Tennis-Kleinfeld im Homrighäuser Tal die roten Bälle um die Ohren schlugen.

Rot waren die Bälle, weil beim „Minicup“ der Schule HQ Tennis natürlich altersklassengerecht gespielt wurde – und so kamen die leichteren, aber sprungreduzierten Bälle zum Einsatz. Die Resonanz auf den erstmals durchgeführten Turniertag war mit 13 teilnehmenden Kindern in der U8, U9 und U10 noch überschaubar.

Wettkampf als Motivation

Dass grundsätzlich durchaus eine Nachfrage vorhanden ist, zeigt das Einzugsgebiet der Teilnehmer: Neben Kindern aus Erndtebrück kamen vor allem Kinder aus dem Siegerland und sogar aus Bielefeld. Eltern aus Marburg und Villmar strichen wegen der ungewissen Wetterlage kurzfristig die Anreise – letztlich ging das Turnier aber wie erhofft über die Bühne.

„Wenn die Kinder echte Turniere spielen wollen, müssen sie oft weit fahren. Deshalb wollten wir etwas anbieten“, sagte der Organisator, Tennislehrer Hristian Stanimirov aus Erndtebrück: „Meine Kinder sollten hier einerseits Erfahrung sammeln, aber auch Motivation sammeln. Die ist auf lange Sicht eher vorhanden, wenn die Kinder sehen, wofür sie zum Training kommen.“ Für das kommende Jahr sind deshalb weitere und mehr Turniere geplant.

Siegerehrung: Von Turnier-Organisator Hristian Stanimirov erhalten Frederik Haasner und Mats Löcherbach Pokale und Medaillen. Foto: Peter Kehrle

Adrian Liebers vom TC Gottfried von Cramm Erndtebrück gewann drei Spiele in der Gruppenphase der U8 und schied im Halbfinale unglücklich aus. Sieger wurde Mats Löcherbach vom TC Siegen. In der U9 (orangene Bälle/Midcourt) gewann Oskar Koppmann (Bielefelder TTC) und in der U10 (grüne Bälle/ganzer Platz) gewann Elina Volkov (Wilnsdorf) im Finale gegen Lotta Backhaus (Freudenberg).