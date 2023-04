Was war denn da los?

Was war denn da los? Theresa Womelsdorf: „Das ist dann einfach geil!“

Mit 24:0 gewannen Ebenaus Frauen rekordverdächtig. Warum Achtfach-Torschützin Theresa Womelsdorf eigentlich Respekt hatte vor Gegner Wilden.

Die 100 Tore hatten die Fußballerinnen des FC Ebenau schon vorher voll. Seit Sonntag sind es 124, nach einem Rekord-Sieg beim VfB Wilden. Allein Theresa Womelsdorf erzielte dabei acht Tore.

1. 24:0! Neben Tessa Grauel erzielten auch Sie acht Tore. Was war denn da los?

Man hat schon von Beginn an gemerkt, dass der Gegner wenig Druck ausübt. Wir haben dann die Lücken gesucht, die Laufwege stimmten und die Bälle kamen gut an. Es lief auf unserer Seite generell alles gut. Dann kam unsere Schnelligkeit hinzu, die vor allem bei langen Bällen zum Vorteil wurde.

2. Zuvor hatte Wilden nur 0:1 gegen SF Siegen II verloren. Hat die wenige Gegenwehr überrascht?

Tatsächlich hatte ich vor dem Spiel auch echt Respekt, weil ich natürlich überlegt habe, warum Siegen das nur so knapp gestalten konnte. Wie konnten die nur 1:0 gewinnen? Aber genau deshalb waren wir auch von der ersten Minute an hellwach.

3. 11:0 zur Halbzeit – bekommt man da auch Mitleid?

Ja, schon. Es hat sich zwar nicht im Ergebnis widergespiegelt, aber wir haben dann zum Ende hin auch Tempo rausgenommen und den Ball mehr hintenrum zirkulieren lassen. Ich fand es super von Wilden, dass es trotz allem ein richtig faires Spiel war. Hinterher haben sich auch beide Seiten abgeklatscht und ausgetauscht.

4. Haben Sie zuvor schon acht Tore in einem Spiel erzielt?

Im Jugendfußball habe ich mal 19 Treffer erzielt. Mit der Frauenmannschaft waren das aber bisher die meisten Tore.

5. Ihr Team ist Fünfter, aber mit 124 erzielten Treffern die Torfabrik der Liga. Wie kommt das?

Wir sind generell gut miteinander gewachsen, sodass man auch im Training schnelle Passübungen machen kann und die auch mit ins Spiel nimmt. Wir wissen genau, wer, wie, wohin läuft. Das lebt sich dann ein und man hat dadurch Wege, die man als Spielerin automatisch geht. Bei all dem stimmt auch noch die Technik – das ist dann einfach geil!

6. Nun wartet mit dem Primus Drolshagen II ein ganz anderer Gegner. Wie bekommt man den Schalter umgelegt?

Wir werden uns darauf im Training vorbereiten, denn wir wollen mit der nötigen Ernsthaftigkeit in diese Partie gehen und das Spiel gewinnen. Es ist auf jeden Fall machbar.

Das Gespräch führte Heiko Rothenpieler

