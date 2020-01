Till Marburger überspringt 4,50 Meter beim Season-Opening

Beim Season-Opening der Stabhochspringer in Leverkusen hat Leichtathlet Till Marburger aus Birkelbach den 14. und vorletzten Platz belegt. In der Manfort-Halle war ein hochklassiger, für Athleten von der U18 bis zu den Männern offener Wettkampf ausgeschrieben, bei denen der Birkelbacher zu den jüngsten Startern zählte. Innerhalb seiner Altersklasse U18 wurde er Zweiter unter drei Athleten.

Marburger war mit Beginn dieser Saison von der LG Kindelsberg Kreuztal zur LG Olympia Dortmund gewechselt, für die er nun seinen ersten Start absolvierte. Mit 4,50 Metern erzielte der Wittgensteiner ein zufriedenstellendes Ergebnis – zur persönlichen Bestleistung fehlten ihm nur zehn Zentimeter.

Neue Stäbe

Da es beim Season-Opening weder um Titel noch Qualifikationen ging, nutzte Marburger den Wettkampf, um größere und schwerere Stäbe zu testen – diese erfordern einen anderen Griff, einen anderen Einstich, mehr Kraft und haben ein anderes Biegungsverhalten.

Die Höhen von 4,30 Meter, 4,40 und 4,50 Meter meisterte Marburger jeweils im zweiten Versuch, ehe er bei 4,60 Metern dreimal die Stange riss. In zwei Wochen steht am Samstag, 18. Januar, mit den Westfälischen Hallenmeisterschaften in Dortmund der erste Höhepunkt der Hallensaison an. In der U18 zählt Marburger zu den Mitfavoriten.