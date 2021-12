Tim Hottgenroth: „Mal ein dreckiges Spiel gewinnen“

Ferndorf. Seit der Daumenverletzung von Lucas Puhl ist Tim Hottgenroth die Nummer 1 im Tor des Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf

„Nein“, sagt Tim Hottgenroth, „schwierig ist es für mich nicht, in der 2. Bundesliga Leistung zu bringen.“ Der 23-jährige Torhüter des TuS Ferndorf hat seine Chance genutzt nach der Verletzung von Lucas Puhl, der Nummer 1 zwischen den Pfosten des Tabellenletzten. „Man hatte mir vor der Saison zu verstehen gegeben, dass ich meine Einsatzzeiten bekomme, unabhängig von der Verletzung von Lucas.“

Nun, da sich der Heilungsprozess beim Keeper aus Gummersbach dem Ende nähert, aber die Rückkehr sich nach seinem Daumenbruch noch einmal verzögern wird, kommt es weiter auf Tim Hottgenroth, das Eigengewächs der Nordsiegerländer, an, den berühmten Bock umzustoßen.

Gerade in den letzten vier, fünf Spielen hat der junge Torwart seine Leistungen stabilisiert, in den Statistiken seine Werte gesteigert. „Das liegt an der Spielpraxis“, ist er überzeugt, dass Spiele auf dem Feld die weitaus bessere Schule sind als die auf der Bank.

PS auf die Platte bringen

„Natürlich schaut man auch auf die Zahlen, spielt die Statistik eine Rolle, aber im Vordergrund stehen nun mal die Ergebnisse“, weiß er dass noch so viele gehaltene Bälle keine Garantie sind für Siege. Und die benötigt der TuS Ferndorf dringender denn je. „In den vier ausstehenden Spielen dieses Jahres müssen wir die Wende schaffen“, drückt Hottgenroth das aus, was seine Kollegen im Team, was Trainer Robert Andersson anstreben. „Wir müssen einfach mehr PS auf die Platte bringen.“ Am besten schon gegen die Rimpar Wölfe am Samstag.

Fünf Jahre seiner Torwart-Ausbildung hat Tim Hottgenroth im Handball-Internat von Bayer Dormagen verbracht, Jahre, die ihm viel gebracht haben. „Jetzt in meinem Heimatverein in der 2. Liga zu spielen, Eltern und Freunde auf der Tribüne zu wissen, das ist natürlich etwas ganz Besonderes für mich.“

Aber auch er weiß, dass es in den vergangenen Jahren in Sachen Klassenerhalt noch nie so bedrohlich aussah für den TuS wie jetzt. Die vielen engen Spiele, die letztlich zu Ungunsten des TuS ausgingen, das große Verletzungspech und damit das monatelange Fehlern wichtiger Leistungsträger führt der junge Keeper als Hauptgründe für die schlechte Ausgangslage der Mannschaft an.

Bürokaufmann im Marienkrankenhaus

„Jetzt müssen wir einfach auch mal ein dreckiges Spiel für uns entscheiden“, sieht er gerade im Duell mit den Unterfranken am Samstag die Zeit gekommen, um ein solches Vorhaben in die Tat umzusetzen. „Wir kommen um die zwei Punkte am Samstag einfach nicht herum“, sagt er mit einem Lächeln.

Der gelernte Bürokaufmann, der neben dem Handball seinen Dienst in der Verwaltung des Siegener Marienkrankenhauses versieht, profitiert bei seinen Einsätzen auch von der Erfahrung Kai Rottschäfers. „Seine Ruhe auf der Bank, seine Tipps, sind sehr wichtig für mich“, sieht er im Oldie, der seit der Verletzung Puhls als Torwart-Backup zur Verfügung steht, eine Bezugsperson.

„Wir haben die Qualität, es zu schaffen. Es sind ja noch eine ganze Menge Spiele zu absolvieren“, beschäftigen sich Tim Hottgenroth und seine Kollegen nicht mit dem Thema Abstieg. Erst am 11. Juni - nach dem 38. Spieltag - wird abgerechnet. Der junge Keeper will dann mit seinen Teamgefährten jubeln.

