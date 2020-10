Es geht mal wieder eng zu bei den Fußballern des VfL Bad Berleburg. Weil die Flügelspieler Alex Koch und Drancy Muadi-Ngonge während der Woche ebenso wie Hannes Schneider nicht trainieren konnten, wird beim Heimspiel gegen Rot-Weiß Lüdenscheid (Sonntag, 15 Uhr) erneut Marco Müsse aus dem C-Liga-Team des VfL in den Kader rücken. „Er hat es bei seinen Einwechslungen gut gemacht“, sagt VfL-Trainer Martin Uvira, für den sich die Mannschaft einmal mehr quasi von selbst aufstellt. Für Schneider wird Niklas Linde nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder in die Innenverteidigung rücken – und die Schneider-Rolle im zentralen Mittelfeld wird, an der Seite von Christopher Geisler, erneut Tim Kuhn besetzen.

Für den Arfelder wird es der vierte Startelf-Einsatz in Folge sein. Bei einem Spiel über die gesamt Distanz wird er bereits seine Einsatzzeiten in der gesamten Vorsaison übertroffen haben. „Er hat durch die Abgänge jetzt mehr Möglichkeiten“, sagt VfL-Trainer Martin Uvira, der im gleichen Zuge betont: „Tim hat sich das erarbeitet, er hat während der langen Vorbereitung hervorragend trainiert und einen echten Schritt gemacht.“

Flexibel einsetzbar

Als Beleg zieht der Tscheche die Siege gegen die SpVg Olpe (5:2) und die FSV Werdohl (3:0) heran, bei denen Kuhn in wechselnden Rollen als Außenverteidiger und im zentralen Mittelfeld agierte und seinen Teil zum Erfolg beisteuerte – vor allem mit Laufstärke und Robustheit in den Zweikämpfen, die dem VfL in der Gesamtheit manchmal abgeht im Landesliga-Vergleich.

„Tim hat nie gemeckert, hat auf seine Chance gewartet und die Geduld gehabt, die nötig ist. Den Schritt von der B-Liga in die Landesliga unterschätzen viele Fußballer“, lobt Uvira die „beispielhafte“ Einstellung seines Allrounders, der auch schon in der Innenverteidigung und der offensiven Außenbahn zum Einsatz kam.

Mit einem Punkt wäre Martin Uvira zufrieden „Die Ergebnisse sprechen für sich“, sagt VfL-Trainer Martin Uvira vor der Partie gegen RW Lüdenscheid. Selbst gesehen hat er die Rot-Weißen noch nicht. RWL-Trainer Bayram Celik war hingegen bei zwei VfL-Spielen des Zuschauer. „Da haben sie einen Vorteil“, sagt Uvira, der mit einem Remis zufrieden wäre.

Kuhn selbst wusste, worauf er sich einließ, als er vor einem Jahr vom B-Ligisten TuS Diedenshausen an den Stöppel wechselte. „Mir war vorher klar, dass ich nicht so viel Spielzeit bekomme.“ In Sachen Athletik sei ihm der Drei-Ligen-Sprung gar nicht so schwer gefallen. „In Diedenshausen wurde viel über den Kampf geregelt. Die haben eine Menge Berge, die wir viel hoch und runter gelaufen sind“, schmunzelt der 25-Jährige: „Das große Thema waren die taktischen Dinge. Zu lernen, wo die Mitspieler stehen, wie sie sich bewegen und wann welche Aktion die richtige ist. Mittlerweile habe ich mehr Gespür für den Raum.“

Überwiegend auf der Bank zu sitzen, sei „ein blödes Gefühl“ gewesen. „Ich hatte auch das Gefühl, dass ich der Mannschaft nicht helfen kann. Aber ich wollte mich ranackern, Erfahrung sammeln und mich reinbeißen.“

Letzte Niederlage im Mai 2019

Letzteres muss für den VfL das Motto im Spiel gegen Lüdenscheid sein. Die Rot-Weißen haben ihre ganz lange Talsohle durchschritten, nach über zwei Jahrzehnten ihre Restschulden aus Zweitliga- und Oberligazeiten abgetragen und konsequent in die Jugendarbeit investiert, wo alle Teams überkreislich kicken. Das Reservoir an nachrückenden Talenten ist in der 75.000-Einwohner-Stadt – im gesamten Altkreis Wittgenstein leben weniger als 40.000 – fast unerschöpflich.

Die letzte Pflichtspielniederlage von RWL gab es übrigens im Mai 2019. Nach dem Aufstieg als klarer Tabellenerster in der abgebrochenen Saison sind die Rot-Weißen, die einen 26-Mann-Kader haben, mit drei Siegen und 11:2 Toren in drei Partien gestartet. Ein Symbol für den Aufwärtstrend des Vereins: Nach Jahren der Abstinenz für die nahe Zukunft eine Rückkehr auf den Naturrasen-Hauptplatz des Nattenbergstadions geplant.