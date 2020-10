Tim Neuser: Im Kart hat alles angefangen

Der Netphener Tim Neuser hat seine Motorsport-Karriere wie so viele in einem Kart begonnen. Inzwischen hat er ein „Dach über’m Kopf“.

Netphen/Nürburgring. Es sind bisher fünf Rennen im BMW M240i Racing Cup gefahren. Der Netphener Hobby-Motorsportler Tim Neuser liegt derzeit auf dem dritten Rang im Gesamtklassement, in Schlagdistanz zum führenden Team Moritz Oberheim/Heiko Eichen. Der von BMW ausgeschriebene M240i Racing Cup findet als eigene Wertung im Rahmen der Rennen zur Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) statt. Der 27-jährige Neuser wechselt sich mit Marcel Marchewicz (24, Schwetzingen) am Steuer des Cup BMW ab. Eingesetzt wird der M240i vom Schnitzelalm Racing Team in Bad Hindelang.

Kontinuierlicher Weg

„Es ist die erste Saison für das Team in der NLS. Vorher waren die nur im Kartsport aktiv“, freut sich Tim Neuser, „und gleich im ersten Rennen haben wir den zweiten Platz in unserer Klasse belegt. Das war sensationell, zumal wir als Neueinsteiger zu Beginn der Saison nicht wussten, wo wir stehen.“ In den weiteren Rennen folgten drei dritte Plätze und ein vierter Rang.

Und wie ist Tim Neuser, der in Aachen Fahrzeug- und Antriebstechnik studiert, zum Motorsport gekommen? „Daran ist eigentlich meine Mama schuld“, lacht der Siegerländer, „die hat auf einem Parkplatz einige Leute beim Kart fahren gesehen. Mit sieben Jahren durfte ich auch dorthin. Es hat mir sofort riesigen Spaß gemacht.“

Der Netphener Tim Neuser. Foto: Dietmar Reker

Mehrere Erfolge im Indoor- und Outdoor-Kartsport ließen nicht lange auf sich warten. Neuser startete u.a. in der German Team Championship (GTC), der größten deutschen Kart-Langstreckenserie. 2011 folgte der Umstieg vom Kart in ein Fahrzeug mit „einem Dach über dem Kopf“ und Einsätzen in der Langstreckenmeisterschaft auf der Nordschleife des Nürburgringes (VLN). Das Jahr 2012 hatte für junge Renntalente etwas Besonderes zu bieten: Zum ersten Mal startete die VLN-Langstreckenmeisterschaft die Junior-Challenge mit dem Ziel, jungen Fahrerinnen und Fahrern den Einstieg in den Rennsport zu ermöglichen. Von mehr als 200 Bewerbern qualifizierte sich Tim Neuser für die Teilnahme an der Junior Challenge. Ihm wurde ein Seat Leon Supercopa inklusive Betreuung und Coaching in der beliebtesten nationalen Rennserie Deutschland für eine Saison zur Verfügung gestellt. Im Verlauf der ersten acht Saisonrennen auf der Nordschleife des Nürburgringes hatte sich Neuser fahrerisch so gut entwickelt, dass er bereits frühzeitig als einer von drei Gewinnern der Junior-Challenge feststand.

Saisonfinale soll stattfinden Die für den 7./8. November geplanten Rennen zum Saisonfinale sind von der Entscheidung, das vorletzte Rennwochenende abzusagen, derzeit nicht betroffen. Dieses Doppelrennen dürfte nun allerdings ebenfalls in Gefahr sein, weil sich die Bedingungen angesichts der auch in Deutschland eskalierenden Pandemielage kaum verändern dürfte. Gut möglich, dass das Sechs-Stunden-Rennen Anfang September das letzte gewesen ist.

Für seine außergewöhnlichen Leistungen wurde er mit der Teilnahme am VLN-Saisonfinale in einem Porsche Cayman belohnt. Stolz berichtet er: „Dieses Jahr hat mich deutlich weitergebracht. Ich habe mir frühzeitig im Langstreckensport am Nürburgring einen Namen gemacht.“ In den nächsten Jahren folgten gute Platzierungen und Klassensiege auf verschiedenen Fahrzeugen in der früheren VLN und heutigen Nürburgring Langstrecken-Serie. Generell würde der ambitionierte Hobby-Rennfahrer auch gerne Geld mit dem Motorsport verdienen. „Vielleicht ergibt sich in den nächsten Jahren ja was. Ein wenig Geld bekomme ich auch schon für meine Tätigkeit als Instruktor bei Gedlich-Motorsport und Aston-Martin“, erzählt Neuser. Als Instruktor bringt er interessierten Autofahrern/innen auf verschiedenen Rennstrecken mit System bei, professionell zu fahren.

Saisonfinale ist gefährdet

Seine Zukunft sieht der sympathische Netphener definitiv im Tourenwagen- oder GT-Sport. Auf jeden Fall will er der Nordschleife verbunden bleiben. Doch jetzt ist sein Augenmerk erst einmal auf die restlichen Saisonläufe im BMW M240i Racing Cup gerichtet – falls diese stattfinden. Denn nach Gesprächen mit allen beteiligten Stellen hat sich der Veranstalter entschlossen, das für den 24. Oktober vorgesehene sechste Rennen abzusagen. Aufgrund der Entwicklung des COVID-19-Infektionsgeschehens der letzten Tage und Wochen ergaben sich zu viele Unwägbarkeiten.