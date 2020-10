Tischtennis-Saison wird ausgesetzt und faktisch halbiert

Der Westdeutsche Tischtennis-Verband (WTTV) hat auf die Entwicklung der Corona-Pandemie reagiert und den Ligaspielbetrieb von der NRW-Liga bis hinunter zur Hobbyliga unterbrochen. Erst im Januar soll es wieder an die Platten zurückgehen. Anstatt alle ausgefallenen Partien nachzuholen, hat der Verband eine pragmatische Lösung gefunden: Die Spielzeit wird faktisch halbiert.

„Wir waren voller Hoffnung, dass wir die Saison ohne große Einschnitte über die Bühne kriegen“, sagt WTTV-Vorstandsmitglied Werner Almesberger, „doch das Infektionsgeschehen ist Besorgnis erregend. Unser Sport gehört nicht zu den Infektionstreibern, aber es ist völlig klar, dass wir unter diesen Umständen umdenken müssen.“

Zum schnellen Handeln gezwungen wurde der Verband auch, weil immer mehr Kommunen ihre Hallen schließen. Lars Czichun, Vizepräsident im Vorstand Sport des WTTV: „In vielen Hallen lassen sich die notwendigen Hygienekonzepte nicht umsetzen. Wir mussten eine schnelle Lösung finden.“

Diese Lösung sieht vor, dass der Spielbetrieb in Ligen und Turnieren bis Ende des Jahres pausiert. Weiter gehen soll es ab Januar 2021. Die bis dahin ausgefallenen Spiele sollen jedoch nicht nachgeholt werden. „Viele Vereine kämen in Schwierigkeiten, weil sie für die Nachholtermine keine Hallenzeiten garantieren können“, sagt Almesberger.

Der Verband hat deshalb entschieden, die Spielpläne aller Ligen beizubehalten. Es sollen allerdings nur noch die Spielpaarungen ausgetragen werden, die nötig sind, um die Hinserie abzuschließen.

Die Lösung hat aber auch den Nachteil, dass am Ende nicht alle Vereine auf die gleiche Anzahl von Heimspielen kommen. „Uns ist dieser Umstand bewusst. Einige Mannschaften werden weniger Heimvorteil haben“, räumt Lars Czichun ein. Aber es bleibe ein Mindestmaß an sportlicher Aussagekraft und Vergleichbarkeit erhalten. Und das soll die Grundlage dafür schaffen, um am Saisonende alle Auf- und Abstiegsfragen transparent zu klären – was beim Saisonabbruch im Frühjahr nicht immer glückte.

Diesmal soll es ohne Reibungen laufen. „Wir können nicht wissen, wie sich die Pandemie entwickelt, aber wir haben die große Hoffnung, dass es uns die Neuregelung ermöglicht, alle restlichen Spiele bis April auszutragen“, sagt Czichun und Almesberger ergänzt: „Das Gros der Spiele wird erst ab März ausgetragen. Wir haben uns mit dieser Entscheidung ein wenig Luft verschafft.“