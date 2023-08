Titel für Katja Marburger, Rekord für Wied-Bernshausen

Mönchengladbach. Eigentlich hätte sie zum Zahnarzt gemusst. Aber der musste warten – erst wollte Katja Marburger noch den deutschen Meistertitel holen.

Klein war der Wittgensteiner Anteil an den 1200 Leichtathleten, die im Gladbacher Grenzlandstadion um deutsche Meistertitel kämpften. Katja Marburger aus Birkelbach trat im Dreisprung der W 45 an. Ricarda Wied-Bernshausen ging als älteste Teilnehmerin der W60 als einzige Athletin in allen Wurf- und Stoßdisziplinen an den Start. Aber: Das Duo der LG Wittgenstein nahm einen der Titel mit nach Hause – neben sehr guten Leistungen.

Katja Marburger musste sich entscheiden: Sie hatte die Quali für drei Disziplinen, trat aber nur im Dreisprung an. „Ich hatte lange Zeit Schmerzen wegen einer Entzündung im Kiefer, das Training war zuletzt sehr eingeschränkt“, erklärte die Wittgensteinerin den Verzicht auf Hochsprung und Kugelstoßen.

Sie wusste nicht, was drin sein würde in Mönchengladbach Aber Katja Marburger erwischte beste Bedingungen und kam sehr gut rein in ihrem Dreisprung-Wettkampf am Sonntag. Gleich der erste Versuch passte mit 8,95 Metern und hätte schon zum Titel gereicht. Es folgten fünf weitere konstant gute Sprünge, zumal der Anlauf passte. „Ich habe sicher von meiner Wettkampferfahrung profitiert. Die Aufregung habe ich gottseidank im Aufwärm-Raum gelassen“, berichtete die Birkelbacherin, die dem TuS Erndtebrück angehört.

Mit der Sprungfolge „links, links, rechts“ sprang Marburger noch viermal über die Neun-Meter-Marke. Im fünften Versuch gelang ihr die Siegesweite von 9,26 Meter. Strahlend nahm die erstmalige Deutsche Meisterin bei der Siegerehrung die Goldmedaille entgegen. Und: Diese Leistung ist für die LG Wittgenstein ein toller Erfolg. Silber ging an Therese Jäger (SC Myhl LA) mit 8,72 Meter und Bronze erhielt Bettina Huber (TuS Alztal Garching) mit 8,08 Meter.

Vier Starts_ Ricarda Wied-Bernshausen (LG Wittgenstein) erreichte unter anderem Platz fünf im Speerwurf mit Bestleistung. Foto: Ralf Görlitz

Ricarda Wied-Bernshausen (W60) aus Bad Laasphe startete ebenfalls für die LG Wittgenstein. Die Wurf-Mehrkämpferin qualifizierte sich in allen vier Disziplinen bei den Spezialistinnen. Der Werfer-Fünfkampf fand sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr leider nicht statt.

Am Samstag mussten alle dem regnerischen Wetter trotzen. Der Speerwurf (500 g) begann für Ricarda Wied-Bernshausen hervorragend: Sie warf im vierten Versuch mit 20,75 Meter persönliche Bestleistung, womit sie den fünften Platz belegte und ihren eigenen „Siegerlandrekord“ (aufgestellt bei der Senioren-Weltmeisterschaft in Tampere mit 20,40 m) um 35 Zentimeter verbesserte. Im anschließenden Diskuswurf (1 kg) warf sie im dritten Versuch 20,26 Meter und errang Platz 13. Am Sonntag hatte sie im 3-kg-Hammerwurf-Wettbewerb zwei ungültige Versuche und platzierte sich mit 24,97 Meter auf Rang neun. Im letzten Wettbewerb, dem Kugelstoßen (3 kg), errang sie mit 7,92 Meter ebenfalls Rang neun.

Das Fazit der Veranstaltung fiel positiv aus- Rund 1.200 Leichtathleten, die rund 2.000 Starts ausmachten, waren Samstag und Sonntag am Start. Mit etwa 100 Kampfrichtern und 180 ehrenamtlichen Helfern konnte diese Großveranstaltung gestemmt werden – erstmalig unter dem Namen „DM Masters“.

Somit wurde diese Meisterschaft dem internationalen Sprachgebrauch angepasst. Organisationsleiter Johannes Gathen freute sich über rund 400 Zuschauer pro Tag und begrüßte alle herzlich. „Es geht darum, zu zeigen, dass Leichtathletik ein interessanter Sport ist.“

