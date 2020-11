Tom Oft: Von der D-Liga zum Top-Torjäger der Kreisliga B

Am 3. November feierte Gerd Müller, „der Bomber der Nation“, seinen 75. Geburtstag. Passend zum Jubiläum des vielleicht besten Stürmers der deutschen Fußball-Geschichte wirft unsere Zeitung einen Blick auf die derzeit besten „Bomber“ im Altkreis Wittgenstein.

Neben den „üblichen Verdächtigen“, die jedes Jahr in den höheren Regionen der Torjägerlisten der verschiedenen Spielklassen ihren Namen verewigen, gibt es in dieser – noch jungen – Spielzeit einige Emporkömmlinge, die sich aufschwingen, der Saison ihren Stempel aufzudrücken.

Der ungeahnte Held

Einen großen Aderlass musste der FC Benfe in der verlängerten Sommerpause hinnehmen. Mehrere Leistungsträger verließen den Club von der Beierbach-Arena.

Nicht wenige Fußball-Kenner prognostizierten dem FCB daher eine Saison ohne Aussicht auf Erfolg. Doch nach sieben Spieltagen sind die Benfer die Überraschung der B-Liga Staffel 2. Nicht nur, weil die Elf von Trainer Björn Küste auf Rang drei der Tabelle und nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Aue-Wingeshausen liegt, sondern auch, weil der FCB mit 26 geschossenen Toren den besten Sturm der Liga stellt.

Hauptverantwortlich dafür sind Altmeister Gerrit Blecher (9 Tore) und Tom Oft mit elf Treffern. Besonders der 22-jährige Oft ist dabei die Entdeckung der Saison, denn eigentlich hatte er dem Fußball schon den Rücken gekehrt. Nun führt er die Torjäger-Tabelle an und hat die meisten „Kirschen“ aller Wittgensteiner erzielt. „Zwischendurch habe ich – aufgrund von Verletzungen – mit dem Fußball aufgehört und wenn überhaupt nur in der Zweiten gespielt“, so der Fußballer aus Lützel, der wegen Personalmangels beim B-Ligisten in den Testspielen mitwirkte – und dort traf der Stürmer wie am Fließband. Dieser Lauf setzt sich nun in der Liga fort, Oft und Blecher bilden momentan das beste Sturmduo Wittgensteins (19 Tore).

„Gerrit ist ein alter Hase und bedient mich immer mustergültig. Irgendwie mache ich die Chancen dieses Jahr alle ‘rein“, schmunzelt der FCB-Angreifer ganz bescheiden. Schade für ihn und die Benfer, dass die Corona-Pause die Serie nun ein wenig auf Eis gelegt hat.



Die Bullen der SF Edertal

Die Sportfreunde Edertal thronen derzeit an der Tabellenspitze der Kreisliga A – und das als Aufsteiger.

Besonders die neu formierte Angriffsreihe der Elf von Trainer Sandro Trevisi stellt die meisten Gegner der Wittgensteiner vor unlösbare Probleme. Mit Peter Rosenblatt (8 Tore), Jan-Philipp Dörnbach (4) und Mark Wolf (4) haben die Limburg-Fußballer körperlich robuste und schnelle Spieler in ihren Reihen, die allein aufgrund ihrer Statur nur schwer zu halten sind. Ob mit dem Ball am Fuß, im Laufduell oder in der Luft bilden die drei einen Angriff, der kaum zu bändigen ist.

„Der Trainer gibt uns vor, dass wir schnell nach vorne spielen sollen. Das kommt unserer Offensivreihe natürlich entgegen. Viele meiner Tore waren fertig, ich musste den Ball nur noch reinschießen“, versichert Rosenblatt selbst. Das selbstlose Spiel seiner Angriffspartner sei der Schlüssel des Edertaler Erfolgs derzeit. Insgesamt, so Rosenblatt, würde es auf dem Feld einfach passen – und die Tore dadurch wie von alleine fallen.

Stuchlik und der Jungbrunnen

45 Jahre ist Marian Stuchlik mittlerweile alt und zeigt den jungen Burschen in der C-Kreisliga immer noch, wie es geht. Zehn Tore hat der Altmeister in den ersten fünf Spielen für den SV Feudingen II aufgelegt – und auch wenn der Angreifer im Dezember 46 wird, spricht nichts dafür, dass er im neuen Jahr einen Gang zurückschalten wird.

Wie ein Uhrwerk spult der Tscheche nach all der Zeit sein Sonntagsprogramm in den Strafräumen Wittgensteins ab. Ein Mittel gegen den großgewachsenen und mit allen Wassern gewaschenen Mittelstürmer hat trotzdem noch keiner gefunden. Wir ziehen den Hut vor dieser Konstanz.

Am Pulverwald wird gegeizt

Beim TuS Erndtebrück begeisterte zuletzt die erste Mannschaft mit einer außergewöhnlichen Aktion. Die Elf von Stefan Trevisi verzichtet in der Corona-Zeit auf 15 Prozent ihres Salärs – ein nobler Schritt in schwierigen Zeiten. Auf dem Feld hingegen geizen die Pulverwäldler dieses Jahr jedoch – und zwar mit Toren. Magere sechs Treffer gelangen den Wittgensteinern bisher in der Oberliga – Abbas Attiee ist bester Torschütze mit zwei Treffern.

„Wir haben viele Jungs aus tieferen Ligen dazubekommen, die sich nun erstmal akklimatisieren müssen. Eine Patentlösung für das Offensivspiel gibt es leider nicht“, versichert Holger Lerch, Sportlicher Leiter des TuS. Viel eher stimmt Lerch positiv, dass sich die junge Mannschaft massig Chancen herausgespielt habe – lediglich das Verwerten dieser Möglichkeiten sei das Manko gewesen. „Daher habe ich keine Sorge. Irgendwann gehen die Bälle rein.“