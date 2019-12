Die Turnerin vom VTB Siegen hat nach ihrem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr in Südafrika angetreten und arbeitet in einem Kindergarten.

Top-Turnerin Hanna Mentzel hilft Kindern in Südafrika

Groot Marico. Groot Marico ist ein nur 36 Quadratkilometer kleiner Landstrich in der nordwestlichsten Provinz Südafrikas. Gerade mal gut 3000 Menschen wohnen dort, leben von der Landwirtschaft, dem Bergbau und dem Tourismus. Weil Groot Marico für sich in Anspruch nehmen darf, die kleinste Stadt Südafrikas zu sein, verschlägt es ausländische Gäste in diese Region im District Ngaka Modiri Molema. Die meisten bleiben nur kurz.

Nicht so Hanna Mentzel. Sie lebt seit mittlerweile gut vier Monaten in Groot Marico – und hat noch acht vor sich. Die Littfelderin absolviert in dieser Abgeschiedenheit ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), für das sie sich nach dem Abitur entschieden hat: „Ich wollte raus aus der Komfortzone, die Lebensrealität in einem fremden Land sehen und nicht das machen, was der typische Abiturient nach der Schule macht.“

Die meisten Kinder, die Hanna Mentzel im Kindergarten betreut, leben in armen Verhältnissen. Foto: privat

Für diesen einjährigen Lebensabschnitt hat sie auch ihre sportliche Karriere unterbrochen. Hanna Mentzel ist seit Jahren die beste Kunstturnerin beim VTB Siegen. Ohne sie ist die Mannschaft von Peter Diehl und Gerd Peter vor kurzem aus der Oberliga abgestiegen.

Mit dem Fahrrad zur Arbeit

„Mit Hanna wären wir drin geblieben“, mutmaßte Peter Diehl im Herbst, als der Abstieg feststand. Fast 13.000 Kilometer entfernt hat Hanna Mentzel natürlich mitbekommen, dass es die VTB-Mädchen nicht geschafft hatten, in der Klasse zu bleiben.

Während ihres FSJ wohnt und lebt Hanna Mentzel bei einer Gastfamilie auf einer typisch südafrikanischen Farm. Jeden Morgen geht es mit dem Fahrrad zur Arbeit in einen Kindergarten. Ein Auto steht nicht zur Verfügung. Zu Fuß geht sie nicht, weil ihr davon abgeraten wurde. Es sei für eine junge blonde Frau zu gefährlich. In den ersten Wochen wurde schon Hanna Mentzels Handy gestohlen.

Vorbereitung auf das spätere Leben

„Viele Kinder kommen aus sehr armen Familien, die in Blechhütten in den Townships leben und wenig zu essen haben“, erzählt Hanna Mentzel. Die Stunden im Kindergarten sind daher für die Mädchen und Jungen eine willkommene Abwechslung. Hier werden sie von Fachkräften betreut, es wird viel gespielt, getanzt und gesungen, aber auch gelesen und geschrieben. Die Kinder sprechen die in dieser Gegend weit verbreitete Bantusprache Setswana, können (noch) kein Englisch, trotzdem klappt die Verständigung, nämlich mit Händen und Füßen. „Und Kinder verstehen ja sehr schnell, was man von ihnen will.“

Die Kinder lernen mit Hilfe der FSJler das richtige Sozialverhalten für das spätere Leben. „Sie brauchen eine Struktur“, weiß Hanna Mentzel, deren Arbeitsalltag sie auch mental fordert: „Die Geschichten, von denen ich erfahre, sind teilweise nicht ohne. Es sind Kinder dabei, die schon missbraucht worden sind und besonderer Zuneigung bedürfen.“ Und genau das ist es, was für Hanna Mentzel den Reiz ausmacht, was sie an dieser Aufgabe, für die sie sich aus voller Überzeugung entschieden hat, schätzt.

Rückkehr im August 2020

Weil im südafrikanischen Hochsommer zurzeit Ferien sind, ist Hanna Mentzel in diesen Wochen vor Weihnachten mit vier anderen FSJlern viel auf Reisen, begegnet sie außergewöhnlichen Menschen, lernt sie eine unbekannte Kultur kennen, ist sie fasziniert von der großartigen Landschaft.

Hanna Mentzel war bis zu ihrem vorübergehenden Abschied vom VTB Siegen die mit Abstand beste Turnerin. Foto: Florian runte

Im August 2020 kehrt Hanna Mentzel in ihre Heimat zurück, wird an der Deutschen Sporthochschule in Köln ein Studium beginnen und den üblichen Stress eines Mitteleuropäers in der Überflussgesellschaft kaum vermeiden können – allerdings mit vielen Erfahrungen und Eindrücken aus einem Jahr in Südafrika im Gedächtnis, in dem sie mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit in einem südafrikanischen Kindergarten ein Stück weit dazu beigetragen hat, die Welt besser zu machen...