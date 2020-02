Der Gosenbacher steigert sich in Düsseldorf auf 5, 70 m und wird in einem hochkarätigen Wettkampf ausgezeichneter Dritter.

Torben Blech in Düsseldorf mit neuer Hallenbestmarke

Düsseldorf. Es war „der“ Höhepunkt des PSD-Bank-Meetings am Dienstag in Düsseldorf – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Zum Abschluss des hochkarätig besetzten Leichtathletik-Hallensportfestes schraubte sich das schwedische Stabhochsprung-Supertalent Armand Duplantis über die magische Sechs-Meter-Marke und scheiterte, längst allein auf weiter Flur, nur hauchzart an der neuen Hallen-Weltrekordhöhe von 6,17 m.

Hochkarätig besetzter Wettkampf

Der 20-Jährige wurde von den 2200 Zuschauern trotzdem für eine sagenhafte Flugshow gefeiert, an der auch ein Siegerländer seinen Anteil hatte: Der Gosenbacher Torben Blech sprang in diesem mit Olympiasiegern und Weltmeistern besetzten Feld auf 5,70 m. So hoch ist der 24-Jährige in seiner noch kurzen Stabhochsprung-Karriere noch nie gesprungen. Erst am Samstag hatte der für den TSV Bayer 04 Leverkusen startende Torben Blech in Karlsruhe seine Hallenbestmarke auf 5,60 m gesteigert.

Um das große Starterfeld möglichst schnell auf die Besten auszudünnen und den Wettkampf nicht wie einen Kaugummi in die Länge ziehen zu müssen, mussten die Athleten mit deutlichen Steigerungen der Sprunghöhen zurecht kommen. So wurde die Latte nach den 5,55 m, die Torben Blech im ersten Versuch nahm, gleich auf 5,70 m gelegt.

An 5,80 m nur knapp gescheitert

Einmal mehr nervenstark nahm der Ex-Zehnkämpfer diese Höhe im dritten Versuch. Jetzt im „Flow“, versuchte sich Torben Blech an 5,80 m, seiner im vergangenen Sommer in Leverkusen aufgestellten Freiluftbestmarke. Im ersten Versuch riss er die Latte knapp, in den beiden folgenden Versuchen deutlich.

Hinter Europameister Armand Duplantis und Weltmeister Sam Kendricks (USA/5,80 m) reihte sich Torben Blech auf dem ausgezeichneten dritten Platz ein und sprang 15 Zentimeter höher als sein Leverkusener Vereinskollege und Freund Bo Kanda Lita Baehre (20), der sich in seiner Geburtsstadt mit Platz sechs zufrieden geben musste.