Torben Blech: Neu motiviert ins Olympia-Jahr

Gosenbach/Leverkusen. Torben Blech hat erst aufregende, dann entspannte Wochen hinter sich. Der Stabhochspringer aus Gosenbach begann am 1. September seinen Grundwehrdienst bei der Bundeswehr. Der dauerte, weil er als Soldat bei der Sportfördergruppe einen besonderen Status genießt, allerdings nur vier Wochen. Und als dieser Monat vorbei war, entspannte der 25-Jährige für zwölf Tage mit drei Kumpels, darunter sein jüngerer Bruder Ole, auf der griechischen Ferieninsel Kreta, damals noch kein Risikogebiet. Seit ein paar Tagen ist Torben Blech zurück im deutschen Herbst und zurück in der Corona-Pandemie, die an Dynamik zugenommen hat, seinen Trainingsalltag aber (noch) nicht negativ beeinflusst.

Aufstehen um 5 Uhr, Antreten, Befehle ausführen, Geländemärsche mit 30 kg Sturmgepäck auf dem Rücken, Umgang mit einer Waffe, Schießübungen, Kamerad sein, Disziplin lernen – in der vierwöchigen Grundausbildung in Hannover lernte Torben Blech viel Neues kennen, auch an sich selbst. „Eine Zeit zum Ausruhen war es jedenfalls nicht, weil ja auch viel Sport auf dem Programm stand. Trotzdem hat es viel Spaß gemacht“, schaut er auf diese außergewöhnliche Phase seines noch jungen Lebens zurück.

Torben Blech schaut mit Optimismus auf die Saison 2021. Foto: Wolfgang Birkenstock

Torben Blech bleibt Spitzensportler und Soldat zugleich. Sportsoldat, um genau zu sein. Er ist seit dem 1. Oktober der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Köln angegliedert und kann seinen Beruf, also der Leichtathletik, in vollem Umfang wie bisher nachgehen, weil er von seinem Arbeitgeber, der Bundeswehr, finanziell gefördert wird. „Der Dienstplan ist quasi mein Trainingsplan“, erzählt Torben Blech.

Und trainiert wird in der Halle des TSV Bayer 04 Leverkusen bei Vereins- und Bundestrainerin Christine Adams und gemeinsam mit den anderen Spitzen-Stabhochspringern aus Leverkusen, allen voran Bo Kanda Lita Baehre, der im Spätsommer 2020 doch noch an Torben Blech vorbeiflog.

Beim Blick auf die vergangene Freiluftsaison 2020 geht Torben Blech selbstkritisch mit sich ins Gericht: „Die Wettkampfleistungen waren nullkommanull identisch mit den Trainingsleistungen. Ich habe, um es hart zu sagen, in diesem Jahr nur zwei gute Sprünge gemacht, dafür aber zu viele technische Fehler gemacht.“ An die im Vorjahr aufgestellte persönliche Bestmarke von 5,80 m reichte der Psychologie-Student in 2020 in der Tat nicht heran. 5,62 m – höher ging es für Torben Blech im Freien nicht hinaus. Immerhin gab es „Silber“ bei der DM in Braunschweig mit mäßigen 5,50 m.

Lita Baehre der Beste Die Stabhochsprung-Bestenliste des Deutschen Leichtathletik-Verbandes 2020 führt Bo Kanda Lita Baehre (TSV Bayer 04 Leverkusen) mit 5,81 m, gesprungen beim Meeting am 16. August in Leverkusen, an. Auf Platz zwei folgt Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe (LAZ Zweibrücken) mit 5,76 m vor dem Gosenbacher Torben Blech (TSV Bayer 04 Leverkusen) mit 5,62 m und Oleg Zernikel (ASV Landau), der im Juni in Hechingen 5,60 m überquerte.

Nun ist Torben Blech jemand, der kurz mit sich hadert, weil seine perfektionistische Ader stark ausgeprägt ist. Er ist aber auch jemand, der Selbstbewusstsein zur Schau stellt und weiß, dass er es besser machen kann, es besser machen wird. Deshalb richtet sich sein Blick nach vorne: 2021 soll „sein“ Jahr werden. „Dafür gebe ich im Training bis Dezember Vollgas“, verspricht der Höhenflieger, der am Montag frisch motiviert ins Vereinstraining zurückgekehrt ist. Die Hallensaison 2021 wird, wenn überhaupt, nur eine Durchgangsstation auf dem Weg zu Olympia in Tokio sein. „Diesem Ziel gilt jetzt meine ganze Konzentration“, verspricht Torben Blech.