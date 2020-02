Der Gosenbacher springt beim Meeting in Karlsruhe in einem hochkarätig besetzten Feld auf Rang fünf. Eine neue Hallenbesthöhe verpasst er knapp.

Torben Blech: Neue Hallenbestleistung nur knapp verpasst

Karlsruhe/Gosenbach. Es war ein Weltklasse-Feld, das da am Freitagabend beim Indoor Meeting in der Karlsruher Europa-Halle im Stabhochsprung an den Start ging. Mittendrin: Der Gosenbacher Aufsteiger Torben Blech, der sich im Feld der zehn Springer auf dem starken fünften Feld einreihte und beim Sieg des französischen Olympiasiegers Renaud Lavillenie, der mit 5,70 m vor seinem höhengleichen Bruder Valentin und dem Niederländer Menno Vloon (ebenfalls 5,70 m) seine eigene Hallenbestleistung nur knapp verfehlte.

Die 5,61 m war der 24-Jährige zu Jahresbeginn in Merzig gesprungen. In Karlsruhe überquerte Torben Blech 5,60 m im ersten Versuch, nachdem er die 5,50 m erst im dritten Anlauf genommen hatte. An der Höhe von 5,70 scheiterte er ebenso wie sein Leverkusener Vereinskollege Bo Kanda Lita Baehre, der vor Torben Blech Vierter wurde.

Am Dienstag in Düsseldorf

„Wir haben die vergangenen zwei, drei Wochen sehr hart trainiert, das hatte ich in den Knochen. Die Höhe war nicht so gut, aber ich habe viele Sachen gut gemacht“, analysierte der Studenten-Vize-Weltmeister von 2019, „ich bin sieben, acht, neun, zehn Schritte weiter als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres.“

Am Dienstag springt Torben Blech beim ebenfalls hochkarätig besetzten Meeting in Düsseldorf.