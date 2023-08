Torfabriken laufen auf Hochtouren

Siegerland. 49 Treffer fallen in acht Spielen der Kreisliga A. Vizemeister Setzen nach 8:0-Sieg an der Spitze.

Am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga A überzeugten der SV Setzen und der Siegener SC mit deutlichen Ergebnissen. Im Bezirksliga-Absteiger-Duell setzte sich der FC Eiserfeld gegen die SG Hickengrund durch. Der TSV Aue-Wingeshausen feierte sein Heim-Debüt mit einem 4:0 Sieg gegen die SG Siegen-Giersberg.

Siegener SC - Fortuna Freudenberg II 9:1 (5:1). „Wir haben letzte Saison zwar schon zweimal gegen Freudenberg II gewonnen, haben uns dabei aber immer schwer getan. Somit wollten wir dieses Spiel klar dominieren”, sagte SC-Trainer Ali Dakouche. Die Siegener zeigten ihren starken Willen und ließen den Freudenbergern keine Chance. „Wir hatten gefühlt 75 Prozent Ballbesitz und haben ein Fußballniveau gezeigt, dass viele aus der Liga nicht liefern können”, so Dakouche. Anas Loubdi (7., 22., 41., 65., 76.), Hussain Dakouche (12.), Alan Daniel Krause (32.), Nystret Ferati (50.) und Atilla Selcuk (90.) knipsten für die Gastgeber. Tim Daniel Linden erzielte das einzige Tor für die Gäste (26.). „Wir haben den Zuschauern tollen Kombinationsfußball gezeigt. Jedes Tor war schöner als das davor”, lobte Dakouche seine Mannschaft. „Es hätte auch noch höher ausfallen können.”

TSV Aue-Wingeshausen - SG Siegen-Giersberg 4:0 (0:0). „Wir konnten leider nicht umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten gerne die nächsten drei Punkte einfahren, doch dafür kamen wir in keiner Phase des Spiels in Frage”, so SG-Trainer Christoph Spies. Nach torloser erster Hälfte schoss Maximilian Schreiber dann das verdiente 1:0 für die Gastgeber (66.). Kurz vor dem Schlusspfiff musste Giersbergs Kapitän Benjamin Rohleder nach Foul im Strafraum mit Gelb-Rot den Platz verlassen – Marc Koch verwandelte den anschließenden Elfmeter zum 2:0. „Gegen Ende hin wurde es dann deutlich. Man hat sich in Unterzahl aufgegeben.” Maximilian Schreiber (90.+3) und Marc Koch (90.+5) trafen erneut für die Wittgensteiner. „Unser großes Problem war, dass wir keine Torchancen hatten. Und ohne Chancen kannst du auch kein Spiel gewinnen”, bedauerte Spies.

Spfr. Birkelbach - SG Oberschelden 3:4 (1:2). „Es war ein faires und von beiden Mannschaften taktisch gut geführtes Spiel”, sagte SG-Trainer Samet Kocak. „Am Ende haben wir aber verdient gewonnen. Wir hatten bessere Chancen und waren konsequenter vor dem Tor.” Florent Veseli (21., 23.), Roko Juricic (64.) und Samet Kocak (70.) trafen für die Gäste. Für die Gastgeber schossen Nico Müller (26.) und Till Büdenbender (87., 90.+4) die Tore.

SV Setzen - VfB Burbach 8:0 (6:0). Auch das zweite Spiel der Saison dominierten die Setzener deutlich. Die Mannschaft von Maik Wolf erzielte vor Heimkulisse gleich acht Tore gegen den VfB Burbach. Maximilian Böcking (15., 21., 46., 58.), Kim Münker (36.), Jan-Niklas Fritzsche (39., 42.) und Remzi Karabina (40.) trafen für die Gastgeber.

SpVg. Niederndorf – VfL Klafeld-Geisweid 4:0 (3:0). „Wir haben uns am Anfang erst ein bisschen schwer getan. Mit dem 1:0 ging es dann aber in die richtige Richtung”, berichtete Niederndorfs Trainer Patrique Schwarzer. Jan Langenbach (11.), Nils Uebach (32., 55.) und Christoph Stötzel (37.) machten den Endstand fest. „Vor allem kurz vor der Halbzeit haben wir klar dominiert. Das Ergebnis haben wir dann nachher geschickt verwaltet und alle Geisweider Angriffe gut unterbunden”, so Schwarzer.

FC Eiserfeld – SG Hickengrund 6:2 (3:2). „Wir waren die bessere Mannschaft und haben auch verdient gewonnen. Vor allem mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden”, so FC-Trainer Serdar Adiller. Hickengrund bleibt somit auch am zweiten Spieltag ohne Erfolg. Am nächsten Sonntag empfängt die Mannschaft von Ufuk Benzerli den VfL Klafeld-Geisweid, der ebenfalls auf seine ersten Punkte wartet. Die Tore für die Gastgeber schossen Enrico Nuo (14.), Marc Steffen Freund (35., 38., 57.), David Nikollaj (71.) und Tobias Korte (90+4.). Für die SG trafen Colin Simmert (30.) und Lukas Leon Laufer (45. +3).

TuS Erndtebrück II - Germania Salchendorf II 0:2 (0:1). Die Wittgensteiner verloren auch das zweite Spiel der Saison. Niklas Schmitt (38.) und Andre Heinemann (77.) führten die Salchendorfer zum ersten Auswärtssieg der Saison.

Sportfreunde Edertal – TuS Deuz 5:1 (1:0). In der ersten Minute schockte der Edertaler Peter Rosenblatt die Deuzer mit dem 1:0 – deutlich wurde der Sieg dann jedoch erst in Hälfte zwei. Torben Birkelbach (49.), Mahmood Omar (66.), Peter Rosenblatt (70.) und Jan Philipp Doernbach (87.) bauten die Führung aus. Christian Sting schoss das Tor für die Gäste (51.), die kurz vor Ende der Partie auch noch eine Rote Karte einstecken mussten (87.).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein