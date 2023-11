Torhüter Lucas Puhl beendet Karriere nach dieser Saison

Ferndorf Beim Handball-Dritttligisten TuS Ferndorf endet nach der laufenden Saison eine Ära. Torhüter Lucas Puhl hört auf.

Zehn Jahre trug er das rot-weiße Trikot des TuS Ferndorf, am Ende der Saison hängt er die Handballschuhe an den Nagel: Torhüter Lucas Puhl beendet nach der laufenden Saison seine Karriere. „Wir sind stolz, dass Lucas zehn Jahre für den TuS Ferndorf aufgelaufen ist. Mit seiner sympathischen Art und seinem Einsatz für die Mannschaft ist er seit Jahren ein wichtiger Eckpfeiler des Vereins. Wir wünschen ihm für seine private Zukunft alles Gute und viel Gesundheit“, so der Sportliche Leiter des TuS, Mirza Sijaric.

Lucas Puhl wuchs in Gummersbach auf und kam erstmals in der Mini-Mannschaft des VfL Gummersbach mit dem Handball in Berührung. Anschließend spielte er in sämtlichen Jugendmannschaften. 2012 bekam Puhl seinen ersten Drittligaeinsatz in der zweiten Mannschaft des VfL. Zeitgleich gehörte er dem Bundesligakader an. 2014 wechselte der Torhüter zum TuS Ferndorf. Dort entwickelte er sich zum Stammkeeper und war viele Jahre als Mannschaftskapitän im Einsatz.

Bis Saisonende alles geben

2015 hatte er mit vielen tollen Paraden großen Anteil am Aufstieg der Rot-Weißen in die zweite Handball-Bundesliga. In fast jedem Spiel schallte der Spitzname „Pulic“ in diesen Jahren gleich mehrfach durch die voll besetzte Stählerwiese-Halle. Nun setzt der 31-jährige Schlussmann aber einen Schlussstrich unter seine Karriere.

„Die Zeit im Trikot des TuS Ferndorf werde ich nie vergessen. Ich habe in den zehn Jahren viele schöne Dinge erlebt und es immer genossen, in der Stählerwiese auf das Feld zu laufen. Ich möchte mich beim Verein und natürlich den Fans für die schönen Jahre bedanken. Nichtsdestotrotz werde ich selbstverständlich bis zum Ende der Saison alles geben, um gemeinsam mit dem Team die gesteckten Ziele zu erreichen“, so Lucas Puhl. Und vielleicht krönt er dieses letzte Jahr beim TuS ja nochmal mit einem großen Wurf.

