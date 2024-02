Torloser Test: Aber Berleburgs Rückkehrer machen Forschritte

Bad Berleburg 0:0 hieß es am Ende im zweiten Testspiel des VfL Bad Berleburg gegen den VfL Biedenkopf. Doch ganz so ereignisarm war die Partie nicht.

Auch das zweite Testspiel der Wintervorbereitung endete für den Fußball-Bezirksligisten VfL Bad Berleburg mit einem Remis. Gegner war der VfL Biedenkopf aus der Gruppenliga Gießen/Marburg (Hessen), die Partie ging trotz eines offensiv interessanten Schlagabtauschs in der ersten Halbzeit schließlich torlos zu Ende.

Im VfL-Kader war erstmals seit August 2023 auch Alex Koch, der seinen Kreuzbandanriss bis zur Winterpause auskurierte, aber nach einer guten Trainingswoche zurück im Team ist. Ebenfalls gute Fortschritte macht Kapitän Yannik Lückel, der nun seinen zweiten Einsatz nach seiner Schambeinentzündung feierte. Trotz des positiven Trends gibt sich der Leistungsträger selbstkritisch: „Ich bin für das Team momentan eher ein Risiko als eine Hilfe. Aber das ist ja auch relativ normal nach acht Monaten Pause.“ Dafür fehlte Christopher Geißler, der sich derzeit im Urlaub befindet, sowie die beiden Verletzten Kai Dengler und Finn Dickel, die laut Angaben von Lückel jedoch bald wieder ins Training einsteigen werden.

Trotz des 0:0-Endstands schenkten sich beide Mannschaften nichts. Die Kurstädter konnten in Halbzeit eins zwar die größte Torchance verbuchen - Pouya Ayoubi traf die Querlatte -, hatte in der Defensive jedoch auch Glück, wie Lückel erklärt: „Wir hatten zwar gute Chancen, hätten aber auch durchaus noch ein Tor kassieren können.“ Offensivbemühungen von Vadim Hafner, Daniel Gora und Louis Brandt landeten am Ende jedoch neben dem Tor oder in den Armen von Biedenkopfs Keeper Fabian Koch, der Sicherheit ausstrahlte.

Abwehr steigert sich in Halbzeit zwei

Ebenfalls Sicherheit strahlte die Berleburger Hintermannschaft in der zweiten Spielhälfte aus. Nachdem die Abwehr der Breuer-Elf zu Spielbeginn noch recht wackelig war, ließ sie später kaum Biedenkopfer Chancen zu, was den Kapitän zufrieden stimmte: „Auch wenn die zweite Halbzeit recht ereignisarm war, war unsere Defensive deutlich stabiler.“

Ebenfalls zufrieden stimmte Lückel die Leistung von Winter-Zugang Johannes Schmitt, der in seinem zweiten Testspiel ordentlich Meter machte: „Johannes ist ein echtes Energiebündel - ein Wühler, der bedingungslosen Einsatz zeigt. Wir sind froh, dass er da ist, und er hat sich gut bei uns eingelebt.“ In dieser wichtigen Phase der Wintervorbereitung gibt es für Lückel und den Rest der Mannschaft aber keine Verschnaufpause, bereits am Donnerstag steht ein Testspiel beim FC Ederbergland II an, bevor am kommenden Samstag die Generalprobe gegen TSV Michelbach steigt.

