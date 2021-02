Torwandschießen: Wählt Nico Leidig ins ZDF-Sportstudio!

Dielfen. Der junge Kicker der TSG Adler Dielfen hat die große Chance, am 6. März zum Torwandschießen ins ZDF-Sportstudio eingeladen zu werden.

Wenn alles optimal läuft, dann könnte ein junger Fußballer aus dem Siegerland am Samstag, 6. März, einen großen Auftritt im ZDF-Sportstudio haben. Nico Leidig, zentraler Mittelfeldspieler beim B-Junioren-Bezirksligisten TSG Adler Dielfen, hat es nämlich ins Abschluss-Voting für das berühmt-berüchtigte Torwandschießen geschafft. Sein „Gegner“ ist Abdallah Farahat (SC Jülich, jetzt FC 06 Rurdorf), mit einem Seitfallzieher.️

Nico Leidig glückte sein echt sehenswerter Treffer, ein Schuss aus rund 30 Metern in den Winkel des gegnerischen Tores, am 14. Oktober 2020 im Freundschaftsspiel seiner Mannschaft gegen die U17 der JSG Eschenburg (Hessen). Es war der Treffer zum 3:2 für die TSG, die die Partie am Ende mit 5:2 gewann.

Nico Leidig ist Mannschaftskapitän des B-Junioren-Bezirksligisten TSG Adler Dielfen. Foto: Privat

Der Setzener Nico Leidig, der es beim aktuell laufenden 1. Konsolencup dieser Zeitung ins Halbfinale geschafft hat, ist auch der Kapitän der Mannschaft von Andreas Schneider. Der Coach sagt über seinen 16-jährigen „Zehner“: „Nico ist ein Straßenfußballer mit einem außergewöhnlichen Talent.“

Das Voting auf der Instagram-Seite von fupanet dauert nur noch bis Sonntag, 28. Februar, 17 Uhr. Danach wird feststehen, ob Nico Leidig am 6. März mit einer Begleitperson nach Mainz ins Sportstudio reisen und gegen den prominenten Gast an der Torwand antreten darf. Moderation Dunja Hayali begrüßt an diesem Abend aller Voraussicht nach den Profi-Fußballtrainer und Taktikexperten Peter Hyballa.

Hier geht’s zum Voting: https://www.instagram.com/reel/CLzTCFmK5vC/?igshid=1vq823zgt57yn&fbclid=IwAR203RnJM5jEZjI1QWpPV6X_m_WzAGx6xYDVDePt1asfhMOOV_J9qx7N_hg

