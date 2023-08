Torwart verwandelt Abschlag direkt zum Anschlusstreffer

Die Sportfreunde Edertal III (in Gelb-Blau) unterliegen Sassenhausen 2:3 – in der Schlussphase des Spiels sorgt ihr Keeper mit einem direkt verwandelten Abschlag für den späten Anschlusstreffer.

Siegen-Wittgenstein. In den Kreisligen C und D war aus Wittgensteiner Sicht viel los am Wochenende. Trotz Niederlage sorgten die SF Edertal III für besondere Highlights.

In den Fußball-Kreisligen C und D gab es am vergangenen Wochenende einige interessante Spiele mit Wittgensteiner Beteiligung. Im Topspiel der C-Liga erkämpfte sich der SV Oberes Banfetal einen glücklichen 5:3-Sieg beim FC Ebenau und auch die Partie des TuS Dotzlar gegen die SpVg. Anzhausen/Flammersbach war mit dem 6:4 ein regelrechtes Schützenfest. In der Kreisliga D blieben die Sportfreunde Edertal beim vorgezogenen Spitzenspiel bei den Sportfreunden Sassenhausen ohne Punkt und verloren mit 2:3 – schossen aber das Tor des Tages.

Lukas Lang rettet SVO den Sieg

Obwohl der SV Oberes Banfetal bereits zur Halbzeit mit 3:1 geführt hatte, war der Auswärtserfolg am Ende glücklich. Trainer Benjamin Markus erklärt: „Ebenau kam aus der Pause und hatte eine enorme Drangphase, in der uns Ludwig Benfer am Leben gehalten hat.“ In der Folge stand es nach Treffern von Florian Spies (52.) und Daniel Spies (78.) kurz vor Spielende eigentlich 3:3 mit Spielvorteilen für Ebenau. Doch Markus bewies ein goldenes Händchen: Bereits in der 58. Minute wechselte er den gelernten Sechser Lukas Lang ein, der durch seine zwei Treffer zum 4:3 und 5:3 in den Minuten 82 und 87 zum spielentscheidenden Faktor wurde. Trotz des guten Saisonstarts will Markus nun aber keine Parolen schwingen: „Die Jungs beweisen eine enorme Moral, aber gerade der Sieg bei Ebenau war glücklich.“

TuS Dotzlar außer Form

Über den 6:4-Heimerfolg des TuS Dotzlar gegen die SpVg. Anzhausen/Flammersbach freute sich Trainer Lukas Brachmann aufgrund des Spielverlaufs nur bedingt: „Zur Halbzeit führen wir 3:1 und von Anzhausen ging null Gefahr aus. Wir haben dann aber zwischen der 70. und 75. Minute das Fußballspielen eingestellt.“ Das Resultat war der Ausgleich zum 3:3. Danach riss Dotzlar das Spiel zunächst wieder an sich, durch eine Gelb-Rote Karte und Anzhausens zweiten Foulelfmeter, den Riccardo Primerano zum 4:5-Anschluss verwandelt hatte, blieb es bis zur letzten Sekunde spannend. Das gefiel Brachmann gar nicht: „Damit wir wieder in der Spur sind, müssen einige Leute ihre Einstellung überdenken.“

Torwart Bäcker ist zielsicher

Das Spitzenspiel der Kreisliga C hatte für den neutralen Zuschauer alles parat: In der ersten Halbzeit spielten beide Teams mit offenem Visier. Sassenhausen traf dabei zweimal durch Sebastian Schneider (10., 30.), wobei sein Tor zum 2:1 aus einem Foulelfmeter resultierte. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Edertals Ex-Keeper und Zauberfuß Matthias Kari per Freistoß. Die zweite Hälfte war von Kampf geprägt, Schiedsrichter Patrick Schwanna zeigte fünfmal den Gelben Karton. In Minute 65 erzielte Lukas Belz das vorentscheidende 3:1 für die Gastgeber. Doch Edertals Keeper Timo Bäcker sorgte für das Highlight des Tages, indem er in der 81. Minute einen Abschlag über die gesamte Länge des Platzes drosch, dieser sogar noch im Tor einschlug und den 2:3-Anschluss bedeutete. Danach warfen die Gäste alles nach vorne, aber der Sieger hieß Sassenhausen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein